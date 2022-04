Mara Venier, arriva la rivelazione: sarà tutto nuovo e diverso

Buone notizie in arrivo per Mara Venier, presto vedremo l’amata conduttrice in una veste del tutto nuova. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ecco la verità.

Mara Venier è pronta a tornare in tv con un programma tutto suo, ovviamente dopo il successo a Domenica In non potevano che arrivare buone notizie. A rivelarlo è stato Dagospia, il quale ha fatto sapere tutti i dettagli sulla questione. Scopriamoli insieme.

Gli autori della Rai starebbero già lavorando in segreto ad un nuovo programma, per la prima volta la Venier avrà uno show tutto suo dal titolo A cena da Zia Mara.

Una notizia bellissima sia per l’amata conduttrice che per i suoi fan, a rivelare i dettagli è stato Dagospia, il quale ha fatto anche sapere che nel programma ci sarà anche l’amico nonché regista Ferzan Ozpetek.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le novità sulla questione.

A cena con zia Mara, ecco tutti i dettagli sul nuovo programma della Venier

Finalmente Mara Venier è riuscita ad avere la sua rivincita, presto vedremo su Rai1 un programma tutto suo dal nome A cena con zia Mara. Lo show dovrebbe andare in onda a partire dal mese di maggio e sono già previste due serate col botto.

Purtroppo per il momento non sappiamo molto sul programma, ai vertici della Rai stanno cercando di tenere tutte informazioni top secret. Dagospia ha fatto però sapere che il nuovo programma vedrebbe anche il coinvolgimento di un caro amico di Mara, stiamo parlando del Ferzan Ozpetek.

I fan sperano che il nuovo programma della Venier possa avere il successo che merita, soprattutto dopo il flop nel 2019 con La porta dei sogni, che aveva ottenuto appena una media di due milioni di spettatori.

Invece Domenica In continua ad andare alla grande, soprattutto grazie alla conduzione di zia Mara e grazie ai moltissimi ospiti che continuano a partecipare. Intanto i telespettatori non vedono l’ora di scoprire come se la caverà la conduttrice con questo nuovo progetto.

Per scoprire quali saranno le altre novità non ci resta che aspettare le prossime notizie. Voi cosa ne pensate?