Amici 22, anticipazioni: ecco chi esce e cosa succede

Amici 22, anticipazioni sabato 2 aprile: prima eliminazione e ballottaggi. Cosa è successo durante la registrazione della terza puntata?

La terza puntata del serale di Amici 22 andrà in onda sabato 2 aprile 2022, su Canale 5. Il 30 marzo si sono concluse le registrazioni, scopriamo tutte le anticipazioni, condivise dalla nota pagina Instagram “Amici News”. Chi vedremo scontrarsi al ballottaggio e chi è il primo eliminato tra gli allievi del programma condotto da Maria De Filippi.

Durante la giornata del 30 era sorto un problema per la registrazione della terza puntata. Tra i giudici c’è stato un caso di Covid. Stash è risultato positivo. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram, pubblicando nelle stories l’esito positivo al tampone. Ora, lo aspetta la quarantena. Non è da escludere che possa collegarsi direttamente, da remoto. Al suo posto vedremo Sabrina Ferilli, insieme a Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. Farà il suo ingresso in studio, come ospite della serata, Fabrizio Moro.

Amici 22, anticipazioni: prima eliminazione ufficiale e ballottaggio finale

Non potevano mancare dei piccoli battibecchi, che ogni tanto accendono lo studio.

Stando ad alcune indiscrezioni della pagina Instagram Amici News, il ballottaggio finale vedrà lo scontro tra Nunzio e Leonardo mentre il primo allievo eliminato ufficiale sarà John Erik.

– PRIMA MANCHE – Team Todaro – Cuccarini vs Team Pettinelli – Peparini

Prima gara: Sissi contro Dario e John Erik. Ha vinto Sissi.

Seconda gara: Nunzio e Serena contro Albe. Hanno vinto Serena e Nunzio.

Ballottaggio: Albe, Critycal e John Erik. John è stato eliminato.

– SECONDA MANCHE –

Prima gara: Luigi contro Alex. Ha vinto Luigi.

Seconda gara: Carola contro Sissi. Ha vinto Sissi.

Terza gara: Corale Team Todaro – Cuccarini contro Michele. Ha vinto Michele.

Ballottaggio: Aysha, Nunzio e Sissi. Ha perso Nunzio.

– TERZA MANCHE –

Prima gara: guanto di sfida con “Sex Bomb” scontro tra Luigi e Alex. Ha vinto Luigi.

Seconda gara: Leonardo e Carola contro Sissi. Ha vinto Sissi.

Terza gara: Luigi e LDA contro Serena e Sissi. Hanno vinto Sissi e Serena.

Eliminazione e ballottaggio: Leonardo, Luigi e LDA. Al ballottaggio finale contro Nunzio è andato Leonardo. (Stefano De Martino, indeciso su chi votare, ha chiesto a Nunzio e Leonardo di improvvisare).