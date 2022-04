Love is in the air: Eda e Serkan sono dispersi

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della nostra soap opera preferita che viene dalla Turchia.

Anche oggi, 1 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Love is in the Air, dove la bella paesaggista è in dolce attesa.

Serkan, il marito da quando ha scoperto la notizia è diventato molto apprensivo nei confronti della moglie e controlla anche cosa mangia.

Ma hanno decido di passare qualche giorno in montagna prima del lieto evento, ma non tutto sembra andare nel migliore dei modi.

Eda e Serkan sono dispersi nel bosco

Come abbiamo avuto modo di vedere mentre stanno arrivando alla loro baita, in una strada sterrata la macchina si ferma per un guasto improvviso.

Si trovano su delle stradine nei boschi e sono dispersi praticamente, e sul più bello Eda rompe le acque ed entra in travaglio.

Ovviamente Serkan entra nel panico, riuscirà a far nascere il piccolo da solo oppure riesce a chiamare i soccorsi?

Eda, inizia ad urlare dal dolore, anche perchè non è assolutamente pronta per la nascita di Alp, voleva rimanere qualche giorno con il marito prima del lieto evento.

I due non riescono, poi a prendere il segnale con i cellulari in alcun modo per chiamare i soccorsi che giustamente servono.

Serkan, riesce ad accompagnare Eda in un piccolo boschetto dove Eda si può sdraiare ed inizia a pensare che dovrà essere lui a far nascere il piccolo.

Il bel imprenditore sta cercando di calmare Eda in tutti i modi ma è veramente inutile, anche perchè Eda sente che Alp sta per nascere e non è ovviamente, impossibile fermare la cosa.

La bella paesaggista quindi partorirà il piccolo nel boschetto che ha trovato Serkan e solamente con il suo aiuto.

Andrà tutto bene oppure succederà qualche altro contrattempo ai due protagonisti della nostra amata soap opera?

Serkan riuscirà a mantenere i nervi saldi per gestire una particolare situazione come la nascita del figlio?

Non ci resta che attendere e vedere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì all venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.