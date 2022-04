Il paradiso delle Signore: tra Marco e Stefania è passione

Vediamo insieme che cosa possiamo vedere nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera della Rai.

Anche oggi, 1 aprile, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda Il Paradiso delle Signore.

Nel grande magazzino di moda milanese si incontrano e si scontrano moltissime storie che lasciano tutti sempre con il fiato sospeso.

Come quella di Stefania con la sua famiglia e che sembra stia covando un sentimento diverso dall’amicizia per il fidanzato della sorellastra.

Marco e Stefania: é passione!

Iniziamo con il dire che Flavia ha messo in crisi Ludovica, dopo che le ha rivelato di essere stata lasciata dal marito e che ha problematiche di soldi.

Il patrimonio delle due donne, infatti è quasi finito e lodo due navigano verso la bancarotta, ma succede qualcosa.

Ludovica è molto colpita da queste parole e decide che deve recuperare il rapporto con la mamma, anche perchè ne ha bisogno.

Ma questo può far nascere nuovi problemi nella sua relazione con Marcello, che non sta attraversando un buon momento.

Ferdinando di Torrebruna, infatti sta avendo un rapporto particolare con la ragazza, e questo si potrebbe tramutare in altro, in questo momento delicato.

Per quanto riguarda Stefania, ha lasciato la redazione del Paradiso perchè ha capito che per Marco non prova solamente amicizia.

Ma anche per lui è la stessa cosa, e la cena che ha organizzato Gemma, dove lui è l’ospite d’onore lascerà senza parole Stefania che dovrà accettare e partecipare.

Alla fine della cena, Marco raggiunge Stefania e tra i due scatta un bacio appassionato, e cosa succederà adesso?

Per quanto riguarda Dante, continua il suo piano di vendetta contro Vittorio, ma qualcosa va storto.

Sembra che la lotteria organizzata andrà avanti perchè l’imprenditore vuole aiutare Beatrice.

Il motivo? La Conti ha ricevuto delle brutte notizie da parte del collegio dove è iscritta la figlia, e per questo fa un passo indietro, per non rovinare questa festa.

Forse Dante ha trovato l’amore e diventa più buono? Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere che cosa succederà sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.