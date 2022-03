Sformato di melanzane light: veloce e ottimo per la dieta

Vediamo insieme oggi un piatto unico che vi farà leccare i baffi ma che fa attenzione anche alla dieta, oltre ad essere velocissimo.

In questo periodo dell’anno tutti noi cerchiamo di stare attenti a quello che mangiamo, e magari di fare un po’ di movimento in più del solito.

Anche perchè la prova costume è dietro l’angolo, e quindi non perdiamo tempo, ma cosa possiamo preparare di gustoso ma anche di salutare?

Ecco che oggi veniamo in vostro soccorso con un’ottimo sformato di melanzane dietetico, che poi potete perfezionare o meglio, migliorare con altri ingredienti e modificarlo in base al vostro gusto e alle vostre esigenze.

Sformato di melanzane light

Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo che cosa ci occorre per preparare questa bontà che vi lascerà senza parole.

Ecco la lista:

mozzarella light (quella per pizze), 100 g

passata di pomodoro, 50 ml

melanzane, 2 grandi

parmigiano grattugiato, 60 g

pan grattato, q.b.

olio EVO, q.b.

Iniziamo con la preparazione vera e propria accendendo come prima cosa il nostro forno a 180 gradi così intanto si riscalda.

Poi laviamo e sbucciamo le nostre melanzane, potete togliere solo parte della buccia o anche di più, in base al vostro gusto personale.

Poi facciamo delle fettine, se possibile in verticale con un spessore di circa mezzo centimetro, e se riusciamo tutte abbastanza simili tra di loro.

Adesso accendiamo la nostra piastra sul fuoco, o bistecchiera, e mettiamo le nostre melanzane a fare, in questo modo non servirà friggerle!

Passiamo adesso al nostro pomodoro che andremmo a cuocere per una decina di minuti solamente con un goccio d’olio, un po’ di sale ed uno spicchio di aglio.

Nel mentre possiamo tagliare la nostra mozzarella a fettine sottili o quadratini, come vi resta più facile.

Iniziamo quindi con l’assemblare le varie parti, mettendo uno strato di melanzane sotto, poi mettiamo un po’ di pangrattato.

Adesso mettiamo il nostro pomodoro, e cospargiamo la mozzarella ed un po’ di parmigiano, e poi iniziano nuovamente con le melanzane, fino a finire il tutto.

Sull’ultimo strato aggiungiamo anche un filo d’olio e lasciamo in forno per circa 45 minuti, o fino a quando non c’è una crosticina bella dorata.

Il nostro piatto è pronto ed è anche super leggero come vi avevamo promesso, servitelo con un contorno di verdure fresche come una bella insalata e la cena è servita per tutta la famiglia!