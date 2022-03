Corpo perfetto? Prova con questi esercizi in casa, risultato garantito

Se il tuo obiettivo è quello di avere un corpo perfetto in vista dell’estate, prova con questi esercizi da fare in casa, saranno divertentissimi.

La primavera è iniziata e le temperature iniziano ad essere perfette per stare un po’ di più all’aria aperta e fare attività fisica. L’arrivo dell’estate, infatti, si avvicina e con lei la voglia di recuperare quella forma perduta durante il periodo invernale e le festività.

Stare bene con sé stessi e con il proprio corpo, infatti, vuol dire restare in salute e condurre una vita equilibrata. Per ottenere ciò possiamo certamente impegnarci migliorando la nostra condizione fisica. Se vuoi avere un corpo perfetto, infatti, prova con questi esercizi da fare in casa, saranno divertentissimi.

Se vuoi avere un corpo perfetto prova con questi esercizi in casa

L’arrivo del caldo può essere una considerevole motivazione nell’indossare finalmente quel pantaloncino e quella t-shirt che avevamo acquistato per fare un po’ di attività fisica. Recuperare la forma, infatti, è importante per stare meglio, ma per raggiungere questo scopo è necessario impegnarsi.

Tuttavia, non è obbligatorio iscriversi in palestra per raggiungere obiettivi ambiziosi. È possibile, infatti, perdere peso e raggiungere traguardi soddisfacenti mediante workout da fare nella propria abitazione. Dunque, se il tuo obiettivo è quello di avere un corpo perfetto in vista dell’estate, prova con questi esercizi da fare in casa.

Mettetevi in posizione eretta, con le braccia piegate e fate un piccolo saltello laterale. Al termine di questo primo movimento, sollevate la gamba opposta rispetto alla nostra direzione. Dunque, fate due piccoli saltelli alla vostra destra e sollevate l’altra gamba, lateralmente.

Cercate di mantenere un movimento fluido ed elastico, mantenetevi sulle punte dei piedi e cercate di avere le ginocchia abbastanza piegate. Fate circa 10 saltelli per ogni lato, ricordandovi di una pausa ogni trenta secondi per ogni sessione.

Ma esiste un ulteriore esercizio: stendete la gamba con un calcio, saltellate sul posto con l’altra e muovete le braccia in maniera alternata, come se stesse facendo una corsa. Successivamente, fate dieci estensioni per entrambe le gambe, realizzando tre sessioni.

Un ultimo esercizio richiede l’utilizzo del tappetino. Mettetevi in posizione seduta, mantenendo piegate le ginocchia, tendete le punte dei piedi in avanti e le braccia in posizione da pugile. Sferrate dei colpi, prima girandovi verso destra, poi verso sinistra, allungando il braccio.