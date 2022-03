Romina Carrisi va a trovare la madre Romina in ospedale, non è stata bene!!

Romina Carrisi va a trovare la mamma Romina Power in ospedale; ecco il motivo, lo rivela lei stessa a tutti i suoi fan.

Romina Carrisi, come si intuisce subito dal cognome, è una delle figlie avute da Albano insieme a Romina Power; la 34enne, di professione attrice, sta apparendo davvero molto in televisione, anche se ultimamente si è mostrata in un luogo dove nessuno se la sarebbe aspettata.

Su Instagram infatti, la Carrisi ha postato una storia che la ritrae in ospedale, dove è andata proprio a trovare la mamma Romina; cosa è successo all’amatissima Power?

Romina Carrisi va a trovare la mamma Romina Power in ospedale: il motivo

Vedendo la storia pubblicata su Instagram dalla Carrisi, i fan si sono molto preoccupati: cosa è successo alla Power? Perché si trova in ospedale? Fortunatamente, pare non essere nulla di grave.

Come si legge nelle parole allegate alla foto, che vede la giovane Romina ritratta con tanto di mascherina e cuffia, la Power è stata operata ad un ginocchio e dunque la figlia le sta offrendo il suo sostegno.

“Sono andata a trovare mamma. E’ stata operata al ginocchio ed ora è impegnata con la riabilitazione. Sta bene, coccolata & (quasi) pronta per tornare a ballare la salsa con me” scrive Romina, tranquillizzando tutti quanti.

A quanto pare dunque Romina Power avrebbe avuto dei problemi ad un ginocchio dovuti ad un infortunio, che fortunatamente sembrano essere risolti; l’operazione chirurgica è stata necessaria, ma pare essere andata per il meglio.

La Power, come ci dice Romina stessa, è sulla via della riabilitazione; dopo momenti di apprensione, la 34enne (insieme a tutta la famiglia) può tirare un sospiro di sollievo e andare a trovare la mamma in ospedale sicuramente con una maggiore leggerezza.

I messaggi dei fan, che ormai da decenni amano incondizionatamente la Power, sono stati tantissimi; la speranza di tutti è di vederla presto di nuovo sul palco in forma smagliante, regalando emozioni come ha sempre fatto in tutti questi anni.