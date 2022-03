Amici 2022: problemi per il serale, c’è un caso di Covid

Amici 2022: caso di covid tra i giudici del programma. Chi sarà assente nella terza puntata del serale prevista per il 2 aprile?

Tutto stava filando liscio per il serale di Amici 2022, ma non si può mai stare tranquilli. Problemi in vista. C’è un caso di covid tra i giudici. La notizia è arrivata proprio dal diretto interessato e si ripercuoterà, involontariamente, sul programma. Chi è il giudice colpito dal virus? “Positivo al Covid. Quarantena per me” – così Stash comunica pubblicamente, sul suo profilo Instagram, la notizia –

La registrazione della terza puntata si stava svolgendo nel pomeriggio del 30 marzo 2022, ma Stash non vi ha preso parte. Sulle sue stories ha voluto anche pubblicare l’esito positivo al tampone, subito dopo averlo effettuato. Quali saranno le sorti del programma?

Amici 2022: Stash positivo al covid, sarà assente nella puntata del serale del 2 aprile

Nel pomeriggio del 30 marzo si stava registrando la 3 puntata del serale che andrà in onda il 2 aprile. Sulla pagina “AmiciNews” è spuntata un’indiscrezione. Stash non sarà presente dal vivo, ma non c’è da preoccuparsi. Si dovrebbe collegare con lo studio, la sua presenza non sarà fisica, ma almeno questo evento non graverà sul programma.

La notizia non è ancora stata confermata, ma non sarebbe la prima volta che capita. Nel corso dell’anno anche quando alcuni professori erano risultati positivi si era optato per i collegamenti, quindi, l’ipotesi è più che plausibile!

Stash positivo: messaggi di vicinanza da parte di amici e colleghi

Il cantante non si è esposto molto sulle sue condizioni di salute, ma su Instagram ha pubblicato qualcosina, da cui si può dedurre che non se la stia passando troppo male. In teoria, dovrebbe stare abbastanza bene, le sue condizioni non sembrano gravi e preoccupanti. Ovviamente, non sono mancati i messaggi di supporto da parte di amici e colleghi. Tra i tanti, spuntano i nomi di Tommaso Zorzi e Fariba Tehrani. “Ci manchi, a presto” – così la maestra Anna Pettinelli esprime la sua vicinanza all’artista e giudice di Amici –