Ricordate Clark Kent di Smalville? Eccolo oggi, irriconoscibile

Gli appassionanti di Smalville ricorderanno sicuramente il protagonista della serie, ovvero Clark Kent. Ma avete visto com’è diventato? Da non credere, vediamo la sua trasformazione in questi anni.

Sono passati diversi anni dal debutto di Smalville in tv, ai tempi era una delle serie tv più amate dai telespettatori. I fan di Superman non possono dimenticarsi di Clark Kent, oggi l’attore ha ben 44 anni ed completamente diverso da come lo ricordavamo.

Correva l’anno 2001, ai tempi Tom Welling era solo un ragazzino ma già all’epoca fece innamorare milioni di ragazze. Nella serie tv Smalville vestiva i panni di Clark Kent, ovvero Superman. Bello e altruista fece sognare tutti con la sua storia d’amore con Lana Lang, per non parlare del suo acerrimo nemico Lex Luthor.

Ora Tom Welling ha ben 44 anni e da Smalville ne ha fatta di strada, oltre ad aver recitato in moltissimi film rimane comunque uno dei uomini più attraenti di Hollywood. Scopriamo com’è diventato e cosa fa oggi.

Smalville: ecco com’è diventato Clark Kent

Tom Welling nella sua lunga carriera cinematografica non ha interpretato solo Clark Kent, anche se da molti è ricordato proprio per questo. Infatti lo abbiamo visto recitare anche in Parkland, Draft Day, La scelta, oggi invece a 44 anni e rimane comunque uno degli attori più sexy di Hollywood.

In ogni modo da tutti viene sempre ricordato come Clark Kent, è difficile rimuovere dalla mente i vecchi ricordi di Smalville. Molti giovani ricordano con affetto ancora oggi le avventure di quell’adolescente che ha fatto sognare moltissime ragazzine.

Bisogna ammettere che a Clark Kent il passare del tempo ha solo fatto bene, infatti oggi è ancora molto apprezzato da moltissime donne. Ultimamente è tornato al centro dei riflettori per il suo nuovo ruolo in Lucifer, anche qui ha avuto un discreto successo.

Per scoprire quali saranno i suoi prossimi film non ci resta che aspettare le prossime news, non sappiamo ancora cosa ci sarà in futuro per lui, ma sicuramente Smalville resterà per sempre una delle serie tv più amate in assoluto. Voi cosa ne pensate?