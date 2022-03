Orietta Berti: la notizia che tutti aspettavano! Incredibile

Orietta Berti, la notizia che tutti aspettavano: davvero incredibile, ecco le novità riguardanti la storica cantante di Cavriago.

A quasi ottant’anni, Orietta Berti ha tutta l’intenzione di rimanere ancora a lungo sotto i riflettori; l’ ‘Usignolo di Cavriago’ ha saputo sempre reinventarsi e, dopo la performance a Sanremo e il tormentone Mille lanciato con Fedez e Achille Lauro, è pronta a tuffarsi in una nuova avventura.

Per lei, pare essere arrivata la notizia che tutti aspettavano ormai da diverso tempo; ecco le novità sulla cantante, i fan saranno sicuramente entusiasti di questo nuovo progetto.

Orietta Berti, la notizia che tutti aspettavano: davvero incredibile, pronta a tornare

Nel corso della sua lunghissima carriera, la Berti oltre ad essere protagonista con la sua musica in tutto il mondo, si è sperimentata anche come attrice cinematografica e opinionista, nonché inviata e giudice, di vari programmi televisivi.

Dopo il successo degli ultimi mesi, la Berti è diventata un volto popolare anche tra le nuove generazioni; per questo, stando a quanto riporta il settimanale Vero TV, sembra proprio che la Rai abbia intenzione di puntare su di lei per un nuovo programma.

La Berti, già dalla prossima stagione televisiva dunque, potrebbe essere alla guida di un nuovo formato Rai, dove al centro ci sarà non soltanto la musica (immancabile quando si parla di Orietta) ma anche la cucina tipica delle varie regioni d’Italia, un’altra grande passione della cantante.

Musica e cucina, per un nuovo programma di successo; sembra essere questa la formula che vuole utilizzare la Rai, con Orietta che sarebbe la conduttrice perfetta per un programma del genere.

D’altronde, la Berti ha saputo destreggiarsi più volte (e con ottimi risultati) sul palco come conduttrice; nel ’97 ha condotto Sanremo Giovani insieme a Fabio Fazio, mentre di recente l’abbiamo vista protagonista come coach (insieme a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté) a The Voice Senior.

Al momento, non sembrano esserci altri dettagli su questo presunto nuovo programma della Berti, ma i fan già non stanno più nella pelle per la speranza di vedere Orietta di nuovo protagonista in tv; in caso, prossimamente, ne sapremo sicuramente di più.