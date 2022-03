Paradiso delle signore: Ludovica e Marcello sono in crisi

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questa nuovissima puntata della nostra soap opera che si svolge nel grande magazzino di moda.

Anche oggi, 31 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Come sempre ci sono moltissime storie che si intrecciano e che lasciano senza parole e ruotano attorno al centro.

Il tutto con sfondo un’Italia del passato che ci fa pensare e riflettere e dove possiamo ritrovare dei riferimenti con i fatti avvenuti.

Ludovica e Marcello sono in crisi

Iniziamo con il dire che Gemma ha assolutamente dichiarato guerra alla sorellastra perchè, secondo lei non si è comportata bene con il suo fidanzato Marco.

La ragazza è assolutamente gelosa ed ha paura che lui si sia affezionato troppo a lei, e di questo, purtroppo non sta sbagliando.

Gemma, nel mentre, cerca di trovare un modo per far fare la pace a tutti in famiglia e per questo motivo ha in mente un piano in particolare che lascia senza parole Ezio e Veronica.

Sembra che tutto proceda nel migliore dei modi, ma in realtà la Zanatta ha un doppio scopo, invitando a cena sia Marco che Stefania, che si troverà in fortissimo imbarazzo.

Ovviamente Stefania si trova in forte imbarazzo ma non può fare nulla e deve assolutamente accettare l’invito a cena.

Anche se la sua amica Irene cerca di speronarla a non assecondare sempre gli attacchi che riceve da parte di Gemma.

Nel mente, la coppia formata da Marcello e Ludovica subirà un forte momento di stop e sembra che la crisi e la fine siano vicini.

Il tutto per colpa di Ferdinando che ha sembra non voglia lasciare Ludovica e che sia sempre più vicino a lei, e la donna non sembra essere così infastidita.

Per quanto riguarda invece Umberto cerca il modo di fare pace con Flora, ma la donna non sembra voglia più saperne di lui dopo le ultime parole dell’uomo.

Tra di loro le cose si sono complicate ed il loro bel rapporto si è freddato moltissimo, e la cosa ovviamente non sfugge assolutamente ad Adelaide.

La contessa, potrebbe scoprire che il cognato l’ha tradita nuovamente, ma Umberto sta facendo di tutto per portale la pace nella Villa ma Flora non sembra assolutamente volerlo aiutare.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15.55 circa per capire cosa succederà.