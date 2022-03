Arrivano le anticipazioni di Una Vita: Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe. Ecco qual è la risposta della sua amica.

Puntuali come sempre, arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda giovedì 31 marzo 2021. La soap opera spagnola ha letteralmente sfondato in Italia e ora i telespettatori e amanti della serie tv vogliono sapere cosa succederà durante l’episodio di domani.

Secondo quanto riportato dalle trame della soap opera spagnola, nella prossima puntata ci sarà un grande colpo di scena. I rapporti tra i vari personaggi diventano sempre più intriganti, mentre Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe.

Anticipazioni di Una Vita: Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe

Continuano le sorprendenti puntate della soap opera spagnola di successo “Una Vita”. Dopo l’intensa puntata di mercoledì 30 marzo, per i telespettatori ci sarà una nuova e avvincente puntata. Genoveva, infatti, è ancora in difficoltà e questa volta chiederà una mano alla sua alleata più fidata.

Secondo le anticipazioni, infatti, Genoveva chiederà a Natalia di sedurre Felipe, in modo da vendicarsi finalmente dell’uomo. Tra i due, infatti, c’è un’ostilità che sembra potersi placare solo con la disfatta di uno dei due. Ma come reagirà Natalia a questa richiesta fatta dalla dark lady?

Felipe, infatti, è tornato ad Acacias con la convinzione di dover affrontare viso a viso la sua ex moglie. Tuttavia, è molto sicuro di sé e questo preoccupa la dark lady. Ma Genoveva non si è affatto arresa ed è convinta di voler ottenere la sua vendetta.

Genoveva, infatti, ha stretto un’importantissima alleanza: quella con Natalia. La Salmeron, infatti, le è stata d’aiuto quando il quartiere di Acacias ha manifestato tutta la sua disapprovazione nei confronti della giovane, e ora lei vuole vedere ricambiato il favore.

Proprio per questo, infatti, Genoveva chiederà a Natalia di sedurre Felipe e farlo innamorare di lei. In questo modo, la dark lady attirerà l’uomo nella sua trappola e, finalmente, riuscirà ad avere la meglio sull’uomo.

Ma cosa deciderà Natalia? Inoltre, Felipe si farà abbindolare davvero? Le trame spagnole non vanno oltre e, per sapere davvero cosa succederà, non ci resta che attendere la prossima puntata che andrà in onda giovedì 31 marzo su Canale 5, alle 14:10.