Love is in the air anticipazioni: Eda entra in travaglio

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 31 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Love is in the air, che sta arrivando alla fine di questa stagione.

Come sappiamo la bella Eda che si è da poco sposata, finalmente con Serkan è in dolce attesa del figlio maschio, dopo aver avuto la piccola Kiraz.

Ma qualcosa sembra non andare forse nel migliore dei modi, vediamo insieme di capire che cos’è.

Eda entra in travaglio ma….

Come sappiamo, la bella paesaggista da quando ha fatto la bellissima scoperta di essere in dolce attesa ha dovuto fare i conti con le mille attenzioni del marito.

Infatti l’ha obbligata ha seguire una dieta specifica, a rimanere quasi sempre in casa senza fare nulla.

E prima del lieto evento ha chiesto un desiderio che ha da tempo al marito, ma lui l’accontenterà oppure sarà troppo eccessiva la richiesta?

Per quanto riguarda invece la bella Melo, ha lascato tutti senza parole perchè non è convita che il suo amore sia perchè la ama, ma perchè Burak non ha l’amore di Eda e quindi lei è un ripiego.

Ma cosa voleva fare Eda? Vuole passare qualche giorno nella loro baita in montagna prima della nascita del piccolo.

Serkan è molto scettico, perchè li sono lontani da tutto, ma alla fine decide di accontentare la sua amata.

Si incamminano ed iniziano ad attraversare il bosco, ma la macchina ha un guasto e loro sono dispersi nel nulla.

Non sembrano esserci modi per chiedere aiuto, e proprio in quel momento, Eda ha alcune fitte molto forti e sviene a terra.

Ovviamente Serkan entra nel panico, perchè la bella Eda ha rotto le acque e Alp sta per arrivare a breve.

Il problema è che loro si trovano nel bel mezzo delle montagne e non hanno modo di raggiungere l’ospedale.

Cosa succederà? Ci riusciranno oppure no? Ci saranno problemi con la nascita del piccolo oppure farà tutto Serkan da solo nel bosco?

Non ci resta che vedere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 su Canale 5.