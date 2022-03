Uova di Pasqua: sai quanto costano quelle dei vip? Eccoli

Uova di Pasqua: da quelle della Ferragni e della Lamborghini a quelle di Federico Fashion Style. Ecco quanto costano quelle dei vip!

La primavera è arrivata. Aprile è alle porte e presto si festeggerà la Pasqua. La caccia alle uova già è iniziata! In commercio ce ne sono di moltissimi marchi e tipologie, ma continuano a spuntarne di nuove. Da un po’ di anni a questa parte, oltre ai grandi marchi conosciutissimi come Perugina, Kinder o Ferrero Rocher, spuntano quelle delle celebrities, in collaborazione con alcune aziende del settore.

Non si tratta di sponsorizzazioni, ma di vere e proprie collaborazioni. Tra quelle di spicco, relative al 2022, risaltano i nomi di Chiara Frerragni, Elettra Lamborghini e Federico Fashion Style. L’imprenditrice digitale, la cantante e il noto hairstylist hanno deciso di prestare il loro volto per realizzare delle collaborazioni con note aziende dolciarie italiane: Dolci Preziosi e WalCor Italia. Ovviamente nelle uova si troverà una sorpresa legata al mondo di ogni celebrities. Andiamo a scoprirle una per una, compresi i prezzi!

Uova di Pasqua più gettonate: firmate da…

Le uova al cioccolato firmate dai vip sono desiderate da grandi e piccini. Il merito è tutto del cioccolato, ma ci hanno insegnato che anche l’occhio vuole la sua parte. Le confezioni di queste uova, infatti, sono meravigliose. La personalizzazione avviene prendendo spunto dal “mondo” legato al personaggio cui vengono abbinate. Tra le più gettonate e vendute troviamo quelle di:

Chiara Ferragni (Dolci Preziosi): l’imprenditrice digitale ha deciso di aderire all’iniziativa “I bambini delle fate”, associazione che sostiene e assiste famiglie con bambini affetti da autismo e disabilità. L’uovo da 150 grammi costa 11,50€ e quello da 280 grammi costa 14,99€. Le sorprese che si possono trovare al loro interno vanno da i tatuaggi ad acqua, agli stickers per le unghie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Elettra Lamborghini (WalCor Italia): è stato lanciato sul mercato un uovo che rispecchia a pieno lo stile della cantante. La carta colorata presenta una texture maculata e vi è raffigurata Elettra in versione “cartoon”. L’uovo da 150 grammi costa 6,90€ mentre quello da 280 grammi 8,90€. Le sorprese che si possono trovare al loro interno vanno a matite maculate ai cordini per lo smartphone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Federico Fashion Style (WalCor Italia): le uova sono in linea con il gusto dell’hairstylist. L’uovo “Fashion Easter” da 250 grammi, con una stupenda carta oro è acquistabile solo nei negozi ODS italiani (non sul sito) e contiene un gadget. L’uovo “Fashion Easter Pink” da 350 grammi costa 29,90€ e contiene 1 cosmetico ed un gadget. L’uovo “Fashion Easter Black” da 500 grammi costa 39,90€. Contiene un gadget, un cosmetico e un buono sconto da utilizzare nei suoi Saloni delle Meraviglie.