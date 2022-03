Chicago Fire 10: anticipazioni incredibili per il prossimo episodio- VIDEO

Chicago Fire 10: cosa succede nella prossima puntata nella Caserma 51 più famosa? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Le serie di Dick Wolf stanno avendo un successo straordinario, Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med. La serie che ha dato inizio a tutto è Chicago Fire, giunto alla sua decima stagione.

Nelle precedenti puntate abbiamo detto “arrivederci” a due dei personaggi principali dello show, ovvero il Capitano Matt Casey e il paramedico Sylvie Brett. I due hanno intrapreso da poco una relazione.

Ma dopo l’arrivo di uno dei figli di un caro amico di Casey, morto anni prima che gli ha chiesto aiuto, il Capitano non ha potuto far altro che seguirlo fino in Oregon, lasciando così il suo ruolo nella caserma.

Brett è rimasta lontano un po’ dal suo compagno, fino a quando non ha sentito molto la sua mancanza e non ha deciso di raggiungerlo.

Non è stato un addio, o almeno è quello che sperano i fan. Infatti, in molti si aspettano di rivederli entrambi molto presto al matrimonio di Stella Kidd e Kelly Severide.

Chicago Fire 10: anticipazioni nuova puntata

Al suo posto, per qualche turno, è arrivato Hawkins, il capo dei paramedici. La sua relazione con Violet però è stata scoperta ed è stato rivelato il tutto a Gallo, suo ex fidanzato.

Nel frattempo, Joe Cruz e la moglie, Chloe, che sono diventati da poco genitori di un bambino, hanno deciso di prendere in affidamento un ragazzo.

Ma cosa succederà adesso nella prossima puntata? La NBC ha rilasciato la sinossi della prossima puntata. Andiamo a scoprire cosa succederà “Severide e Kidd lavorano con la polizia per un incidente d’auto sospetto. La relazione tra Hawkins e Violet è in pericolo. Chloe e Cruz si adattano a una nuova dinamica familiare”.

In America, intanto, le serie di One Chicago sono in pausa. Le nuove puntate andranno in onda il prossimo mercoledì, il 6 aprile 2022.

La relazione tra Hawkins e Violet andrà avanti lo stesso o decideranno di lasciarsi? Come andranno le cose tra Chloe e Cruz che si dovranno dividere tra il neonato e il bambino che hanno deciso di prendere in affidamento?

Matt Casey e Sylvie Brett torneranno alla fine di questa stagione?