Uomini e Donne, brutto colpo per Luca Salatino: ecco cosa è successo al tronista, rimasto deluso da una esterna fatta.

Mentre nel trono over infuriano le polemiche, i due tronisti di quello classico, Luca e Matteo, continuano i loro rispettivi percorsi non senza dubbi, specie per quanto riguarda Ranieri, prontissimo a scegliere.

Luca, al contrario, sta cementando il suo rapporto con le sue due attuali corteggiatrici, Lilli e Soraia, anche se una recente esterna lo ha lasciato leggermente perplesso e deluso; ecco cosa è successo in puntata.

Uomini e Donne, brutto colpo per Luca: ecco cosa è successo in puntata

Dopo essersi avvicinato molto a Lilli (che abbiamo visto avere un carattere molto forte, e a cui Luca ha chiesto delucidazioni in merito alla sua iscrizione ad un’agenzia per attrici) in precedenza, Luca ha fatto una bellissima esterna con Soraia, che si è aperta tantissimo col tronista.

L’unica ‘pecca’ trovata da Luca è stata la mancanza di un bacio, con Soraia che è sembrata questa volta poco passionale; come rivelato dalla stessa corteggiatrice, ha preferito concentrarsi su altro, come gli abbracci e un confronto mentale e anche sentimentale con Luca, mettendo per un attimo da parte la passione.

Il tronista ha apprezzato molto il comportamento della ragazza, che ha riservato per lui belle e profonde parole anche in studio, ma non ha nascosto comunque il dispiacere e la delusione per la mancanza di un bacio ‘vero‘. Questo dettaglio porterà frizioni tra i due, oppure li farà ancora di più avvicinare?

Nel frattempo Matteo, che ha fatto una bellissima esterna con Valeria, sembra essere sempre più vicino alla ragazza (e di conseguenza lontano da Federica) e pare proprio che la scelta sia vicina; già dalla prossima settimana, potremmo assistere all’uscita dal programma del tronista con la sua nuova fidanzata.

Quanto alla nuova tronista Veronica invece, ha deciso di eliminare il suo primo corteggiatore dopo solamente un’esterna, mostrandosi sin da subito molto diretta, schietta e decisa, nonostante la sua decisione abbia lasciato perplessi tutti in studio.