Torta salata con farina di ceci: buonissima e dietetica

Vediamo insieme una buonissima torta salata che vi lascerà senza parole per la velocità di realizzazione e la sua bontà.

Come sempre preparare il pranzo o la cena è più complicato per via dei vari gusti che possono avere i nostri cari.

Ma oggi vi vogliamo stupire con un piatto unico che può accontentare tutti e che è anche leggero, se vogliamo rimetterci in forma ma con gusto.

Possiamo poi accompagnare il tutto semplicemente con un contorno di verdure o magari delle ottime patate al forno, dato che lo dobbiamo accendere.

Non ci perdiamo in troppe parole e vediamo che cosa ci occorre per preparare questo buonissimo piatto che possiamo poi utilizzare anche per feste o apertivi, dato l’avvicinarsi della bella stagione.

Torta salata con farina di ceci: una bomba

Ecco gli ingredienti