Fegato ed intestino: ecco come rimuovere velocemente le tossine al suo interno

La depurazione di fegato e intestino risulta importantissima per il corretto funzionamento dell’apparato: vi proponiamo la ricetta perfetta.

Il nostro organismo agisce secondo un meccanismo perfetto, tuttavia – soprattutto di fronte all’inquinamento e alla diffusione di prodotti alimentari preconfezionati – il nostro corpo si è visto costretto a smaltire elementi chimici non naturali. I principali responsabili dell’assorbimento ed eliminazione delle sostanze ingerite sono sicuramente intestino e fegato. Cosa succede quando delle sostanze tossiche cominciano a depositarsi nelle pareti di questi due organi fondamentali?

In sostanza, durante la fase di smaltimento, può capitare che delle sostanze tossiche per l’organismo si depositino sulle pareti di fegato ed intestino, intralciandone il corretto funzionamento. Un danneggiamento di questi due organi può provocare l’insorgere di stitichezza, meteorismo, stipsi e dolore addominale – il tutto causato fondamentalmente da un’irritazione ed infiammazione interna.

A fronte di questo, occorre prevenire un danneggiamento del fegato e del intestino. Il modo migliore per mantenere i due organi puliti si riassume nel seguire dei periodi detox che consentano di eliminare le eventuali sostanze tossiche depositate al loro interno. Per perseguire questo obiettivo, è proprio la natura a venire in nostro soccorso: esistono alcuni semplici ingredienti naturali, incredibilmente benefici per il nostro organismo. Vi basterà creare un mix di questi elementi attraverso un semplice infuso, per dare nuova energia al vostro corpo e depurarlo da tutto ciò che può effettivamente danneggiarlo. Nel prossimo paragrafo vi proponiamo la ricetta per una tisana detox a base di mela, limone e zenzero.

Tisana detox per fegato e intestino: la ricetta infallibile

Ingredienti: mezza tazza di acqua calda, mezzo cucchiaino di sale integrale marino, un cucchiaino di succo di zenzero, 2 cucchiai di succo di limone e mezzo bicchiere di succo di mela fresco.

Preparazione: il procedimento è molto semplice, occorre semplicemente scaldare l’acqua con un pentolino e salarla. A questo punto, aggiungete limone, mela e zenzero e completare il composto fino al raggiungimento dell’ebollizione. L’infuso dovrà essere assunto tre volte al giorno: a digiuno la mattina, venti minuti prima del pranzo ed infine a metà pomeriggio. Il processo di disintossicazione può prolungarsi per un massimo di sette giorni.