Timballo di zucchine: veloce, buonissimo e per tutta la famiglia

Vediamo insieme oggi una ricetta particolare che possiamo preparare direttamente sul momento e che va bene per tutti.

Cucinare confessiamolo, se non abbiamo una vera e propria passione, è anche un po’ noioso, sono vari pasti al giorno.

Bisogno poi trovare una ricetta che vada bene per tutti, altrimenti dobbiamo anche cucinare cose diverse.

Oggi noi vi vogliamo aiutare con un’ottimo timballo di zucchine che lascerò tutti senza parole, perchè è impossibile non mangiare.

Ed in questo modo con un’unico piatto abbiamo accontentato grandi e piccini, e possiamo servirlo come piatto unico ed accompagnarlo solamente con un contorno di verdure.

Timballo di zucchine: buonissimo e per tutti

La ricetta oggi è veramente facile e potete anche non accendere ne fornelli e ne forno, insomma una bomba.

Unica cosa importantissima sono gli ingredienti devono essere super freschi e se possibile anche biologici, visto che li mangiamo crudi.

Mi raccomando, essendo così veloce fatela direttamente quando lo dobbiamo portare a tavola, in modo che non perda colore, o meglio che si ossidi.

Gli ingredienti sembrano tanti, ma la ricetta è super veloce, fidatevi di noi:

Per la base ci servono

3 zucchine

olio EVO, sale e pepe

Per la spuma di macadamia

210 grammi di noci di macadamia

60 grammi di anacardi

3 pomodori secchi

3 cucchiaini di lievito

1 cucchiaio di succo di limone

mezzo cucchiaio di erba cipollina

sale

Per la crema gialla

1 peperone giallo

40 grammi di anacardi

olio EVO, aceto balsamico, sale e pepe qb

Per il pesto:

30 grammi di mandorle

30 grammi di basilico

15 grammi di rucola

5 grammi di menta

olio EVO, sale e pepe

Iniziamo con la preparazione vera e propria e credetemi non è così difficile come si possa pensare.

Mettiamo le nostre noci e gli anacardi a bagno con l’acqua circa 6 ore prima di iniziare e facciamo rinvenire i pomodori secchi, ovviamente per meno tempo.

Tagliamo quindi le nostre zucchine in modo da formare un vero e proprio timballo, quindi per la grandezza regolatevi voi, in base alle zucchine che avete.

Unica cosa importante è che non siano troppo spesso, poi su ogni fettina passiamo un goccio d’olio, se abbiamo un pennello possiamo anche spennellare.

Mettiamo poi un pizzico di sale e di pepe, ma quest’ultimo possiamo anche ometterlo se ci sono piccoli che lo mangiano.

Possiamo, volendo, anche cuocerle per circa un’ora con il minimo della temperatura del nostro forno per farle essiccare, come preferite voi.

Adesso scoliamo le noci e gli anacardi e prendiamoli per la nostra spuma, che andremmo a frullare con 90 ml di acqua, il lievito, il succo di limone ed un pizzico di sale.

Per ultimo mettiamo l’erba cipollina ed i nostri pomodori secchi, ed ecco che il condimento è pronto, in caso aggiustate di sale.

Prendiamo poi il peperone e frulliamolo, dopo averlo tagliato, con gli anacardi che sono avanzati, olio, un quarto di aceto balsamico, un pizzico di limone grattata e alla fine sentiamo di sale ed in caso aggiungiamolo.

Passiamo poi al pesto, dove mettiamo le nostre mandorle ed in un mortaio, oppure sempre nel mixer mettiamo, la rucola, il basilico, la menta, il sale e l’olio.

Adesso è tutto pronto, dobbiamo solamente comporre il tutto, mettendo alla base le zucchine, poi la spuma di macadamia, altre zucchine poi il pesto, poi altre zucchine e per ultima la salsa con il peperone.

Finiamo il tutto con un filo di olio a crudo e la nostra cena, particolare ma buonissima è pronta!