Barù si sta allontanando da tutti? Ecco cosa sta succedendo

Barù: possibile allontanamento dal mondo della tv? È sempre meno presente e i fan sono preoccupati. Ecco cosa sta succedendo.

Barù è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip. Nonostante sia entrano in corso d’opera, in uno dei programmi più seguiti dai telespettatori italiani, è riuscito ad arrivare in finale.

I fan sono sono preoccupati. Ai loro occhi sembra che il nobile si stia allontanando dal mondo televisivo e forse non voglia affatto tornarci. Come si può ben vedere anche dal suo profilo Instagram, Barù è legato a cose semplici. Gli piace bere la birra, ama la natura, posta spesso paesaggi di mare. Si direbbe che, al momento, il ritorno sul piccolo schermo rappresenti solo un lontano miraggio nonostante fossero emersi molti rumor su possibili trattative in corso rispetto la partecipazione all’Isola dei Famosi.

Barù rifiuta l’Isola dei Famosi, ecco perchè

Dopo il GF Vip molti volevano vedere il nobile alle prese con l’esperienza onduregna. Barù pare abbia rifiutato la proposta. Si tratta di un’esperienza molto stancate e stressate e non se la sente di naufragare sull’isola poco dopo aver concluso l’esperienza del reality condotto da Alfonso Signorini.

Stando alla realtà dei fatti, probabilmente un’esperienza come quella dell’Isola dei Famosi potrebbe essere più nelle “corde” del nostro nobile, rispetto a quella del GF. Chissà come si evolveranno le cose. I colpi di scena potrebbero essere improbabili, ma non sono da escludere.

Il rapporto con Jessica Selassié

Tra le tante voci di corridoio si è parlato, per mesi, anche del rapporto tra Barù Gaetani e Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Molti speravano di vederli insieme, già, al tempo del reality. Tutt’ora sono tante le persone che continuano a sperare che tra i due nasca qualcosa.

Jessica non nega che le farebbe piacere risentire il nobile e rivederlo lontano dai riflettori. Barù non disprezza affatto questa idea, anzi. Sembrerebbe intenzionato a non precludersi nulla. Al momento, i due sono legati da una bella amicizia. Come si dice in questi casi: “Se son rose, fioriranno”.