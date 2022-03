Elisabetta Canalis: incidente di stile, li si vede proprio tutto

Rimarrete senza parole di fronte a cotanta bellezza: vediamo insieme il post di Elisabetta Canalis che ha infuocato il web.

La nota showgirl e modella ha la capacità di volgere l’attenzione su di lei in qualsiasi momento. Nelle ultime settimane abbiamo potuto vedere le immagini postate che la ritraggono oltreoceano a Los Angeles, del resto la bellissima Elisabetta è sempre rimasta legata alla cultura americana. Per chi se lo fosse dimenticato, nel luglio 2009 la Canalis ufficializzò la sua relazione con il divo di Hollywood – George Clooney. I due si lasciarono nel 2011.

Successivamente, si innamorò nuovamente di un italo-americano: stiamo parlando di Brian Perri, famoso chirurgo con il quale la modella convolò a nozze nel 2014. Dal loro amore, nacque nel 2015 la figlia Skyler, venuta alla luce a Los Angeles. A quel punto, i due decisero di fare dell’America la loro residenza. Non è la prima volta che una diva italiana sceglie di volare all’estero, moltissime showgirl hanno tentato di fare fortuna nella Città degli Angeli e possiamo dire che la Canalis abbia effettivamente trovato la felicità e serenità agognate. Tornando a noi: il suo ultimo post ha decisamente fatto impazzire il popolo di Instagram.

Elisabetta Canalis infuoca il web: dalla giaccia spunta qualcosa

Oltre ad essere bella e talentuosa, Elisabetta Canalis vanta un ottimo gusto nel vestire. Nell’ultimo post di Instagram, la modella ha deciso di pubblicare un’immagine che la ritrae con un bellissimo completo bianco. Pantaloni e giacca del colore della neve, eppure sembra che manchi qualcosa: per caso la Canalis si è dimenticata di indossare la maglietta?

Sicuramente il completo risulta molto elegante, eppure le immagini pubblicate dalla modella hanno fatto comunque scalpore. In particolare, una foto è riuscita ad immortalare un momento per cosi dire “rischioso”: mentre scendeva dalla macchina, qualcosa stava uscendo dalla giacca della Canalis e quel qualcosa ha fatto impazzire tutti gli utenti che la seguono. Il web si è diviso – come sempre – tra chi esaltava la bellezza della modella e chi l’ha giudicata come volgare. Qui di seguito vi mostriamo la famosa foto, a voi le considerazioni.

Bastava qualche millimetro in più per esporre totalmente il petto di Elisabetta Canalis, il risultato ottenuto è stato più un vedo non vedo. Eppure quel istante centrato perfettamente non è bastato per evitare le critiche dagli haters più crudeli. Insomma, come spesso accade le foto più intraprendenti vengono apprezzate da alcuni e considerate fuori luogo da altri. Voi cosa ne pensate?