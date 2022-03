Cuscino: così lo lavi veramente bene ed in pochissime mosse

Vuoi sbiancare i tuoi cuscini ingialliti? Ecco tutti i migliori trucchi per lavarli alla perfezione. Vediamo nel dettaglio cosa serve e come fare per renderli come nuovi.

Vi sarà sicuramente capitato di notare che i vostri cuscini abbiano preso un tono piuttosto spiacevole, ecco perché oggi vi sveleremo come sbiancarli con 3 semplici consigli. Non vi preoccupate questi oltre ad essere molto veloci, sono anche economici.

Con l’aumento delle temperature iniziamo a sudare anche di notte, ovviamente questo ha delle conseguenze sullo stato dei nostri cuscini, infatti questi raccolgono tutti i liquidi che perdiamo, assumendo un tono giallastro.

Ecco perché oggi vi riveleremo i trucchi migliori per rendere i vostri cuscini bianchi e profumati, vi chiederete come? Con tre semplici ma efficaci trucchi della nonna.

Sappiamo benissimo che normalmente le nostre nonne avevano la soluzione ad ogni problema, ecco perché abbiamo deciso di affidarci ai loro consigli. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa ci serve per sbiancare i cuscini.

Cuscini: ecco come sbiancarli alla perfezione

Per sbiancare i nostri cuscini non ci affideremo a prodotti chimici o industriali ma bensì a soluzioni del tutto naturali. Grazie a queste i nostri cuscini torneranno come nuovi e saranno super profumati.

Ovviamente ci sono diverse soluzioni in base al materiale del cuscino, ecco perché analizzeremo diversi consigli.

Ad esempio per i cuscini in memory foam è altamente sconsigliato il lavaggio in lavatrice, questo perché potrebbero rovinarsi, però possiamo fare un lavaggio a secco. Per farlo avremo bisogno di 50 grammi di bicarbonato e 10 gocce di tea tree oil, grazie a questi potremo igenizzare alla perfezione i nostri cuscini. Andate a mescolare le due sostanze e strofinatele sui cuscini, poi lasciate agire per circa un ora e rimuovete il tutto con una spazzola.

Se invece i vostri cuscini sono in lattice potrete trattarli con il sapone di Marsiglia, questo è ottimo per sbiancare qualsiasi cosa. Anche questo materiale non può andare in lavatrice, ecco perché consigliamo di immergere i vostri cuscini in una bacinella e aggiungere 4 cucchiai di sapone liquido di Marsiglia, poi lasciate tutto in ammollo per circa un’ora. Infine sciacquate e lasciate asciugare.

Se invece i vostri cuscini sono in piuma d’oca occorre lavarli con un metodo delicato, ecco perché vi consigliamo di immergerli in acqua e con 20 grammi di sale e succo di mezzo limone. Lasciateli in ammollo per circa un’ora e infine risciacquate.

Ovviamente prima di procedere controllate sempre il materiale dei vostri cuscini, solo in questo modo i risultati saranno garantiti. Voi cosa ne pensate?