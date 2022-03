Il Paradiso delle signore anticipazioni: Stefania è in forte pericolo

Vediamo insieme cosa ci aspetta per quanto riguarda la puntata che andrà in onda oggi della nostra soap opera preferita della Rai.

Anche oggi, 30 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Ora cercheremo di capire che cosa sta succedendo alla bella Stefania insieme alla sorellastra Gemma.

E tutte le altre vicende che ruotano attorno al noto magazzino di moda milanese che tiene incollati al piccolo schermo numerosi spettatori.

Stefania è in pericolo con Marco

Iniziamo con il dire che come prima decisione Stefania ha scelto di lasciare il Paradiso Market, ed Irene non riesce a capire per quale motivo lo abbia fatto.

La donna, infatti, inizia a sospettare che la sua amica si sia innamorata del Capo redattore, ovvero Marco.

Anche il ragazzo, dopo che ha confessato a Flora di provare qualcosa per Stefania, decide di affrontarla faccia a faccia.

Lui cercherà in tutti i modi di farla confessare che ha una cotta per lui, ma Stefania negherà tutto sempre.

Marcello, nel mentre, ha scoperto che Salvatore vuole lasciare Milano ed è molto scosso, ma allo stesso tempo deluso, l’amico non gli ha detto nulla.

Decide quindi di non andare al lavoro, e dopo questo gesto, Salvo corre immediatamente da lui, i due ragazzi, che sono legati da una lunghissima amicizia fanno pace.

Umberto, decide di fare un bellissimo regalo a Flora per cercare di calmare la situazione, ma la donna fraintende il regalo.

Flavia, nel mentre è tornata a Milano con un grandissimo segreto, ovvero ha scoperto che il marito la vuole lasciare.

Decide quindi di parlare con la figlia di quello che è accaduto, e per questo motivo il rapporto di Ludovica con Marcello, proprio in questo momento non è possibile farlo proseguire.

Le due donne hanno problemi finanziari e devono trovare una soluzione velocemente, cosa farà la Brancia di Montalto?

Ludovica dovrà stravolgere la sua vita per aiutare la sua famiglia oppure insisterà con il suo amore passionale e romantico?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.