Risotto fontina e mele: una bontà pronta in pochi minuti

Vediamo insieme la proposta di oggi per un primo piatto velocissimo e super buono, con un accostamento particolare.

Come sappiamo perfettamente il pranzo e la cena da preparare sono sempre un momento delicato, perchè vogliamo accontentare tutti, ma spesso è difficile.

Quindi oggi vi vogliamo proporre un primo piatto, che può sembrare azzardato, ma fidatevi è veramente una bontà incredibile.

Poi come al solito, preparandolo, potete accontentare tutti con un’unica preparazione senza fare mille cose diverse in base a chi c’è a cena.

Risotto fontina e mele: una bomba velocissima

Non ci perdiamo in troppe parole superflue e vediamo che cosa ci occorre per preparare questa bontà di oggi.

Con il quantitativo che vi stiamo per indicare potete fare tranquillamente 4 porzioni e poi decidete voi se aumentare o diminuire le dosi, in base a quanti siete per cena, o pranzo.

Ecco gli ingredienti:

350 grammi di riso

150 grammi di fontina

130 grammi di burro

50 grammi di parmigiano

3 mele verdi

brodo vegetale

sale, pepe e olio EVO

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria e tosiamo il riso con circa 50 grammi di burro ed un pizzico di sale per pochissimi minuti, circa 3/4.

Sfumiamo con un mestolo di brodo e cuociamo per i 15 minuti, aggiungendo altro brodo, poco alla volta.

Nel mentre tagliamo la nostra fontina a cubetti o striscioline, come ci resta più comodo e stessa cosa facciamo con 2 delle 3 mele che abbiamo.

Alla fine ne metteremo circa 1 litro di brodo, passato il tempo giusto per il nostro risotto, aggiungiamo il burro che è avanzato e mantechiamo con il parmigiano.

Adesso uniamo anche il formaggio e le mele, spengiamo il fuoco e lasciamo mantecare per circa 4 minuti con il coperchio senza girare o fare nulla.

Con la mela che è rimasta tagliamo fettine molto sottili, scopriamo il nostro riso e mettiamolo sopra, ovviamente assaggiamo per il sale ed in caso aggiungiamolo.

Se non ci sono bambini possiamo aggiungere anche il pepe ed un po’ di olio al peperoncino su ogni piatto.

Possiamo anche fare un po’ di salvia fritta e aggiungerla ad ogni piatto, ma questo è opzionale.