WhatsApp, la funzione che in pochi conoscono ma che è utilissima: ecco di quale si tratta, fateci attenzione e sfruttatela.

Dopo essere diventata l’app numero uno per quanto riguarda la messaggistica istantanea (nonostante l’agguerrita concorrenza di Telegram) WhatsApp ha continuato ad aggiornarsi e ad aggiungere funzionalità per i propri utenti.

Un’app che vuole rimanere al vertice deve infatti stare al passo con i tempi e accontentare le richieste dei propri utenti; ma conoscevate questa funzione di WA, spesso ignota a molti? Fateci attenzione e sfruttatela, è davvero utilissima.

Nel corso di questi anni, WhatsApp ha aggiunto sempre nuove funzionalità, sia per migliorare la qualità della comunicazione (si vedano ad esempio i messaggi vocali) sia per aumentare la privacy degli utenti.

A quanto pare, l’app permette anche di accedere ai messaggi quando è presente la modalità aereo, attivata solitamente quando siamo in viaggio proprio in volo; con questa modalità, si possono leggere i messaggi ricevuti fino all’ultimo accesso ad internet, senza però essere online.

Una buona funzionalità per chi non vuole essere ‘pizzicato’ online, oppure per ritardare l’arrivo del messaggio al destinatario; si possono infatti anche scrivere dei messaggi, che verranno poi inviati ovviamente quando si avrà di nuovo accesso ad una rete internet.

Una funzione spesso sottovalutata questa, che però potrebbe davvero tornare utile; molto pratica anche la possibilità di attivare la geolocalizzazione tramite l’app, in modo tale da poter condividere coi propri contatti la posizione che si occupa in quel preciso momento.

Questa funzionalità è davvero molto facile da utilizzare, e allo stesso tempo utilissima; basta semplicemente cliccare, lì sulla barra di testo, sull’icona della graffetta e poi selezionare dal menù che appare la funzione geolocalizzazione.

In questo modo, apparirà una mappa che indicherà o una posizione approssimativa o la posizione in tempo reale; quest’ultima è davvero utile quando vogliamo farci raggiungere da qualcuno, che non avrà di certo problemi una volta ‘ricevuta’ la nostra posizione.

Non mancano quindi le funzionalità utili nell’app di messaggistica e, sicuramente, nel prossimo futuro ne arriveranno tantissime altre.