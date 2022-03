Stefano De Martino vuole un secondo figlio dopo aver avuto Santiago da Belen? Ecco le parole del conduttore ex-allievo di Amici.

Di recente, Stefano De Martino è tornato di nuovo al centro della scena; in molti sperano di un suo ritorno con Belen (tornata single dopo la rottura con Antonino Spinalbese) ma nel frattempo lui continua a coltivare la sua carriera lavorativa.

Anche per quest’anno, è stato scelto come giudice del serale di Amici, ma di recente è stato anche ospite di Mara Venier a Domenica In; ecco le sue parole circa una possibile nuova paternità.

Stefano De Martino vuole un secondo figlio? Ecco le sue parole a Domenica In

Nella puntata della scorsa domenica, la ‘zia’ Mara ha avuto modo di intervistare come suo ospite Stefano De Martino, che ha parlato a tutto tondo sia dei suoi recenti impegni lavorativi sia della sua vita privata.

“L’amore per i figli, chi ce li ha lo sa, è un amore imprescindibile” ha rivelato De Martino davanti alla Venier (che non ha risparmiato una frecciatina a Pierpaolo Pretelli, nonostante su Instagram abbia lasciato aperta la porta ad un suo ritorno).

Inoltre, il giudice di Amici ha sottolineato come diventare genitore faccia capire diverse cose e riflettere su cosa si è vissuto da piccoli. “Quando diventi padre capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori e quanto forse a volte poco si ricambia l’amore dei genitori. Oggi non riesco a immaginare la vita senza mio figlio” spiega Stefano, con una dichiarazione d’amore per il suo Santiago.

A questo punto, inevitabile la domanda sulla possibilità di diventare papà per la seconda volta, a cui il conduttore risponde in maniera inaspettata. “Avendo avuto già un bambino così grande, avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Magari sì, ho iniziato così presto!” le sue parole.

Nel caso Stefano diventasse di nuovo padre, sarà ancora Belen la mamma dei suoi prossimi eventuali figli, oppure De Martino incontrerà un’altra anima gemella?