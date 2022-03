Rudy Zerbi: sai chi sono i suoi fratelli? Eccoli

Ha raccolto un grande successo negli ultimi anni grazie alle sue apparizioni in tv. Ma sai chi sono i fratelli di Rudy Zerbi?

Rudy Zerbi è uno dei personaggi televisivi più in vista negli ultimi anni. Il conduttore radiofonico e opinionista televisivo ha infatti conquistato i telespettatori grazie alla sua grandissima simpatia e capacità di intrattenere il pubblico con estrema facilità e coinvolgimento.

La grande attenzione mediatica e il sonoro successo ottenuto negli ultimi anni da parte del conduttore ha certamente attirato l’attenzione sulla sua vita privata. Ma sai chi sono i fratelli di Rudy Zerbi? In questo articolo ti facciamo conoscere parte della famiglia del simpaticissimo conduttore.

Ecco chi sono i fratelli di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi è un conduttore televisivo e radiofonico, critico musicale e produttore discografico. Nato a Lodi, ha iniziato la carriera artistica come disc jockey, lavorando in alcuni discoteche della Liguria e collaborando con Radio Tigullio.

In poco tempo diventa uno dei più apprezzati talent scout e produttore discografico presso la Sony Music. Raggiunge una grande notorietà grazie alla sua partecipazione come giudice per alcuni show, tra i quali Italia’s Got Talent, Amici di Maria De Filippi e The Winner Is.

Con l’arrivo del successo, in tanti hanno voluto conoscere di più riguardo la vita di Rudy Zerbi. Ma non tutti sanno, infatti, che ha due fratelli: Matteo e Guido. Ecco, quindi, chi sono i fratelli di Rudy Zerbi e cosa fanno nella vita.

Rudy Zerbi è il primo di tre fratelli. Dopo di lui, infatti, sono arrivati Matteo, nel 1980 e Guido, nel 1993. Su Guido si sa davvero poco, in quanto è molto schivo nel rilasciare informazioni sulla sua vita privata e preferisce rimanere al di fuori della rete e dei social network.

Per quanto riguarda Matteo, invece, si sa di lui che è un valido imprenditore. Ha fatto grande esperienza come addetto alle pubbliche relazioni, lavorando per Eurosport. Successivamente ha collaborato con Romeo Ferraris, per cui si è occupato di assistente della divisione vendite e marketing.

Una curiosità su Matteo: a quanto pare è molto attento a prestare grande attenzione alla sua formazione personale. Nel corso degli anni, infatti, ha frequentato numerosi corsi organizzati dal Sole 24 Ore e dal Business School.