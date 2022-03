Paradiso delle Signore: Marco e la confessione su Stefania

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per questa interessante puntata della nostra soap opera che si svolge nel grande magazzino.

Anche oggi, 29 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Dove sembra che la storia tra Gemma, Marco e Stefania si stia complicando sempre di più ed in modo impensato.

Cerchiamo quindi di capire che cosa avremmo modo di vedere e soprattutto quali saranno le varie reazioni.

Marco e la confessione shock su Stefania

Iniziamo con il dire che Stefania ha detto addio a Marco, ma questo non ha risolto nulla con la sorellastra Gemma.

Stefania è molto dispiaciuta per aver ferito la sorella e cerca il modo di rimediare, e per questo motivo decide di lasciare la redazione del Paradiso Market, evitando quindi ogni contatto con Marco.

Ma questa decisione, giusta, scatena una reazione proprio in Marco, che inizia ha capire che forse con Gemma non va bene come tutto si pensa, e che forse per Stefania prova qualcosa oltre all’amicizia.

Il giovane, decide quindi di parlare apertamente con Flora e chiederà il suo aiuto, ma cosa succederà poi?

Per quanto riguarda Salvatore, ha trovato la soluzione ideale, ovvero non annullare le nozze, ma di trasferirsi nel paesino di Anna e quindi di lasciare Milano.

Il Barbieri, però è all’oscuro di tutto e scopre i piani di Salvatore solamente per puro caso ed ovviamente resta deluso dal suo comportamento.

Decide quindi, il giorno seguente di non andare al lavoro ma riuscirà Salvatore a farsi perdonare, oppure la loro amicizia è giunta al capolinea?

Per quanto riguarda Dante, ovviamente continua ad attaccare Vittorio e riuscirà a prendersi un’altra rivincita.

Decide, infatti di rovinare la pesca per il pesce d’aprile che si sta organizzando al Paradiso con il Conti.

Ma sembra che prima che possa finire di mettere in atto il suo piano qualcosa lo interrompa, ovvero Beatrice scopre che ci sono problemi con Serena.

Il Romagnoli, quindi corre immediatamente in suo aiuto, e tra i due ormai sembra che ci sia qualcosa che stà nascendo.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su rai1 per capire come si svilupperanno le varie storie.