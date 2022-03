Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questa nuovissima puntata della nostra soap opera turca preferita.

Anche oggi, 29 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Come sappiamo la bella paesaggista Eda insieme al suo neo sposo, Serkan, sono in dolce attesa di un bel maschietto.

Dopo la piccola Kiraz, dove l’imprenditore turco non ha partecipato alla gravidanza, adesso è completamente preso ed ha mille attenzioni per lei.

Serkan ha delle grandi novità per tutti

Iniziamo con il dire che oggi avremmo modo di vedere la bellissima notizia, ovvero che Aydan e Kemal si sposeranno in Spagna.

Luogo dove poi hanno decido di passare un periodo romantico subito dopo il bellissimo evento.

Ma Aydan ha scoperto solamente all’ultimo momento che Kemal porterà con se la madre, che non ha un buonissimo rapporto con la donna.

Ovviamente non ci pensa minimamente a rimandare o annullare le nozze, ma forse la Signore Yadigar lascerà un po’ in pace i due neo sposi, oppure è solamente la pace prima della tempesta?

Per quanto riguarda il bel imprenditore Serkan, sta cercando di conciliare i suoi doveri di padre con i vari impegni lavorativi.

Ha infatti intenzione di rivelare ai suoi soci che ci sono delle grandissimi novità all’orizzonte per loro.

Un nuovo ed interessante progetto è arrivato e Piril è assolutamente felicissima di questo, decidendosi di buttarsi a capofitto nel lavoro.

Il marito però non è assolutamente felice per la decisione presa dalla sua amata, perchè Engin vuole che la moglie non si impegni così tanto nel lavoro.

Ma come andrà a finire tra i due? Chi spunterà la questione? Per il momento non ci sono altre notizie in merito.

Per quanto riguarda, invece, la relazione tra Melek e Burak tutto si stà complicando di giorno in giorno.

Tra i due, infatti c’è una grandissima tensione, e Burak quindi decide di recarsi dall’amico di sempre Kerem e chiedere un suo consiglio e supporto.

Ma insieme troveranno la soluzione giusto oppure no? Non ci resta che vedere i prossimi appuntamenti sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.