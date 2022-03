Colomba pasquale: facile e veloce da fare in casa

Vediamo insieme questa ricetta assolutamente pasquale che vi lascerà senza parole perchè estremamente facile da realizzare.

Ogni giorno vi mostriamo delle ricette molto veloci da realizzare, che possono aiutarvi nel pranzo o nella cena.

Ma oggi ci vogliamo avvantaggiare e proporvi un classico di Pasqua, che spesso compriamo già fatto.

Perchè non provare a farlo noi con le nostre mani, la ricetta di questa colomba è molto facile e veloce.

Colomba pasquale: facile e veloce

Possiamo poi personalizzarla come preferiamo, quindi aggiungendo uvetta, oppure cioccolato, o pinoli, insomma quello che abbiamo e che ci piace.

Con gli ingredienti che vi indichiamo possiamo usare uno stampo per colomba da 750 grammi che troviamo anche nei supermercati, in questo periodo.

Una cosa importante, dobbiamo usare il lievito per pizze e torte salate non quello per dolce per avere un risultato incredibile.

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere, ecco cosa si occorre: