Stress ed insonnia? Mangia questo alimento e starai meglio!

Basta un solo ingrediente per sconfiggere stress ed insonnia: si tratta di un ortaggio molto conosciuto e particolarmente dolce al gusto.

Non bisogna sottovalutare il potere dell’alimentazione, al giorno d’oggi infatti siamo abituati a combattere ogni singolo fastidio attraverso elementi e farmaci chimici. Un tempo non esistevano tutte queste moderne composizioni chimico-farmaceutiche, per questo motivo l’essere umano doveva necessariamente fare affidamento sulla natura.

Uno degli aspetti più importanti che molti ignorano risiede nella capacità di alcuni alimenti di favorire l’organismo durante l’azione di contrasto di alcune patologie e disagi. In particolare faremo riferimento a stress e insonnia, i quali generalmente ci portano ad assumere sonniferi e calmanti, tra l’altro dannosi per l’organismo. In realtà, in questo caso la natura ci offre un comunissimo ortaggio in grado di rilassare il corpo e – conseguentemente – combattere stati angosciosi e sonno sregolato. Stiamo parlando della zucca. Vediamo insieme i dettagli.

Soffri di ansia e stress? Gustati una dolcissima zucca

I primi esemplari d zucca apparvero in Messico più di seimila anni fa, questa tipologia di ortaggio detiene il primato in fatto di dimensioni. Nonostante si possa considerare gustosa e sostanziosa, in realtà la zucca contiene pochissime calorie, in quanto ricca di acqua, fibre, vitamine e minerali.

Una caratteristica che non passa inosservata risiede sicuramente nel colore aranciato intenso, dovuto alla presenza di beta-carotene, sostanza che vanta proprietà antitumorali (in particolare capaci di prevenire tumore alla prostata, polmoni e stomaco). Come se non bastasse – data l’enorme quantità di acqua al suo interno – la zucca ha anche la capacità di stimolare la diuresi e idratare le cellule, contrastando l’invecchiamento cellulare e la formazione delle temibili rughe.

Ma ora veniamo a noi: la zucca può davvero essere considerata un calmante naturale? Ebbene sì, grazie alla presenza della serotonina, questo semplicissimo ortaggio ha la capacità di ridimensionare stress, ansia, nervosismo, insonnia e addirittura depressione. Oltre a questo, la presenza di potassio favorisce lo sviluppo dei muscoli e rafforza il cuore. In sostanza, inserire la zucca nel proprio regime alimentare risulterà particolarmente vantaggioso sotto molti aspetti, inoltre – diversamente dalle altre verdure e ortaggi – il suo sapore dolce viene spesso apprezzato anche dai più piccoli.