Pesci ricchi di vitamine a-b-c-d-e: ecco i 7 da scegliere in primavera

La stagione più bella dell’anno ci porta alimenti molto utili alla salute. Ecco quali sono i pesci ricchi di vitamine a-b-c-d-e

Con l’arrivo della primavera si risveglia in noi la voglia di prenderci maggiormente cura del nostro corpo. L’eccessiva sedentarietà, infatti, ci ha portato a guadagnare quel chiletto in più che ora vorremmo togliere definitivamente, in modo da recuperare la forma perduta.

Questo, infatti, pone l’accento sulla necessità di seguire una dieta equilibrata e, soprattutto, di un’alimentazione sana. Ma la primavera viene in nostro aiuto: ecco, infatti, quali sono i pesci ricchi di vitamine a-b-c-d-e.

Ecco quali sono i pesci ricchi di vitamine

Tra gli alimenti menzionati quando si consiglia una buona integrazione di vitamine e nutrienti preziosi, ci sono sempre (in cima alla classifica) le verdure e la frutta. Tuttavia, ci sono altri alimenti particolarmente importanti per il raggiungimento di questo scopo, tra cui formaggio e pesce.

Quest’ultimo, infatti, sembra avere un’ottima stagionalità durante il periodo della primavera. Anche il pesce, come verdura e frutta, infatti, ha una sua stagionalità e c’è un periodo particolarmente consigliato per il suo acquisto. Inoltre, ci sono particolari tipologie di pesce caldamente consigliate per l’inserimento nella nostra dieta.

Uno dei pesci particolarmente consigliati, per l’integrazione di particolari vitamine, è la leccia. Si tratta di un pesce azzurro che, su 100gr, apporta circa 135 calorie e grandi quantità di proteine. Inoltre, è particolarmente consigliato il granchio, ricco di omega 3.

Inoltre, ci sono tipologie di pesci ricchi di vitamine a,b,c,d,e. Consigliata è la gallinella, particolarmente ricca di fosforo e calcio, nutrienti importanti per la salute di denti e ossa. Inoltre, spigola, dentice e branzino, sono pesci molto ricchi di vitamine.

Il dentice, infatti, è ricco di vitamina A, B e D, ma anche di fosforo e omega 3. La spigola, invece, è un pesce molto magro ed è quindi indicato per chi fa sport e segue un regime alimentare molto rigido. Ma non è finita. Particolarmente indicate per l’integrazione di vitamine sono le acciughe, ottime fonti di omega 3 e proteine di altissima qualità.

Inoltre, le alici, apportano grandi quantità di riboflavina, ovvero una vitamina importante appartenente al gruppo B, ma anche fosforo, selenio, calcio e ferro. Infine, è importante ricordare lo scorfano, molto importante per chi conduce una dieta ricca di proteine e minerali.