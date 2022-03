Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Ida e Alessandro: la conduttrice entra nella situazione complicata dei due, cosa è successo.

In queste ultime puntate è tornata a dominare la scena di Uomini e Donne Ida Platano, che sembra ancora una volta non essere riuscita a trovare quell’amore che da anni cerca.

Nonostante Alessandro sia preso da lei, non è ancora innamorato e non è pronto a dare alla dama ciò che invece lei vorrebbe; coi due al centro studio è stata di nuovo polemica, con Maria De Filippi che è direttamente intervenuta.

Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Ida e Alessandro: di nuovo caos in studio

La situazione tra Alessandro e Ida non soltanto ha diviso il pubblico, ma anche gli opinionisti; Gianni tende verso Ida e crede che Alessandro non voglia prendersi responsabilità e non sia così preso dalla dama, mentre Tina imputa alla Platano di essere troppo pesante e che il ragazzo in realtà stia solo dicendo di conoscersi bene, e che a lui non scatta subito la scintilla.

Dopo l’ultimo confronto avuto in studio, pare proprio che la frequentazione tra Ida e Alessandro sia finita; a cercare di spronare la dama lo stesso Armando Incarnato, che più volte è intervenuto in sua difesa.

“Mi sono scocciato di intervenire e tu stai lì. Ti devi dare anche tu una mossa e basta però Ida” le parole dell’Incarnato verso l’amica, invitandola a prendere una decisione definitiva sul da farsi.

Anche Alessandro (Rausa) è intervenuto sulla situazione, facendolo però in maniera più discreta; durante la pausa del ballo, ha abbracciato e consolato Ida come una figlia e le ha dato il consiglio di cercare l’amore fuori dal programma.

Più persone hanno poi continuato ad intervenire, tanto che Alessandro ha ribadito quanto pensa: “Provo dei sentimenti, ma non lo posso definire amore. Non si può programmare” la risposta di Vicinanza.

A questo punto, è intervenuta anche la De Filippi che, con un tono quasi stizzito, ha sottolineato come a prescindere dai programmi la realtà è che lui non è innamorato di Ida. Tra i due è davvero finita?