Dopo la fine del Gf Vip Soleil Sorge e Dayane Mello si sono finalmente ritrovate, tra le due non sono mancati baci passionali e una strana complicità. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Durante il reality la showgirl italoamericana ha spesso citato la sua cara amica brasiliana, ma nessuno si aspettava che la loro amicizia fosse così profonda e spinta. Infatti, qualche ora fa sono state beccate nei pressi di Milano in atteggiamenti piuttosto ambigui.

Soleil è stata sicuramente la protagonista indiscussa di questo Gf Vip, da molti criticata per il suo carattere viperino e invece da altri amata proprio per questo motivo.

In ogni modo la Sorge è riuscita ad arrivare ad un pelo dalla finale, ora grazie alla sua esperienza al reality è riuscita ad ottenere il ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione.

Ora finalmente sta vivendo le sue giornate in totale libertà, proprio nelle ultime ore è stata avvistata nei pressi di Milano in compagnia dell’amica Dayane Mello.

Le due hanno postato moltissime foto sui social, e i fan non hanno potuto fare a meno di notare i loro baci passionali. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Dayane Mello e Soleil Sorge: baci in bocca e complicità, ecco cosa è successo

Dopo la fine del Gf Vip, Soleil Sorge si gode la meritata libertà, qualche ora fa si trovava nei pressi di Milano insieme a Dayane Mello.

In questi lunghi mesi, la modella brasiliana ha sempre difeso a spada tratta l’infulencer, anche quando era indifendibile, ora le due hanno approfittato di una bellissima giornata di sole e si sono finalmente riviste.

La Sorge e la Mello sono state paparazzate per vie le del centro in atteggiamenti piuttosto spinti, nelle foto si possono notare baci in bocca ed effusioni. Ora i fan si domandano se tra le due ci sia chimica artistica o amore libero.

Le due showgirl bellissime e più in forma che mai, si sono mostrate divertite di fronte alle macchine fotografiche dei paparazzi. Tra una passeggiata e l’altra hanno continuato a baciarsi e a scherzare con le persone intorno a loro, insomma non temono proprio i pettegolezzi.