Ilary Blasi: l’abbigliamento costa quanto un auto usata

Ilary Blasi, l’abbigliamento bomba della conduttrice de L’Isola dei Famosi: ecco quanto costa, veramente bellissima ed elegante.

Dopo la staffetta con Alfonso Signorini, Ilary Blasi si è presa la scena su Canale 5 con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che già nelle sue primissime puntate sta dando spettacolo.

Affiancata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, supportata poi dall’inviato Alvin, la conduttrice romana è salda al timone del programma; il pubblico poi, ad ogni puntata, rimane sempre incanto dai suoi outfit mozzafiato che enfatizzano tutta la sua bellezza. Avete qualche curiosità sul look della conduttrice per quest’ultima seconda puntata del reality show? Ecco le info sul suo abbigliamento, davvero molto elegante.

Ilary Blasi, l’abbigliamento bomba della conduttrice per la seconda puntata: quanto costa

Per questa seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2022, la Blasi ha deciso di optare per un abito lungo (a girocollo e senza maniche) con effetto rete e decorato di strass sul violaceo, da abbinare ad una giacca lunga sempre viola e dei tacchi alti dello stesso colore.

Inutile dire come anche il trucco agli occhi sia stato della stessa tinta, per una Blasi ‘in viola’ che ha come al solito spiccato per bellezza ed eleganza; grande merito anche ai capi di Patrizia Pepe, di cui è griffato sia il vestito che la giacca.

Proprio il vestito sembra avere un prezzo non di certo economico, ma nemmeno poi così proibitivo; stiamo sui 368 euro circa per acquistare il vestito della Blasi firmato Patrizia Pepe.

Quanto alle scarpe, un modello décollété con tacco alto 12 cm in color lavanda, il prezzo è decisamente più alto; per queste calzature modello Ivy si devono sborsare poco più di 550 euro, un prezzo decisamente alto per tantissime persone.

Col suo outfit, la Blasi ha illuminato la scena della sua Isola e con coraggio ha anche proposto un colore (il viola) che molto spesso, per questioni scaramantiche, viene evitato in tv e sul grande schermo. A prescindere dalla fortuna o dalla sfortuna, il viola dona di sicuro alla conduttrice, pronta ancora ad incantare coi prossimi outfit.