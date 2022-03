Panzerotti? Ecco quelli senza lievitazione velocissimi

Vediamo insieme una ricetta buonissima che vi lascerà senza parole, ovvero quella dei panzerotti ma in una versione nuova!

E’ il momento di farsi venire qualche idea per il pranzo o per la cena? oppure c’è una festa in casa e dobbiamo pensare a qualcosa di particolare?

Oggi, vi aiutiamo noi con questi buonissimi panzerotti, che ovviamente potete personalizzare come preferite, che sono super veloci perchè non hanno bisogno di lievitazione.

Sono praticamente dei calzoni, come quelli che possiamo trovare in rosticceria o al ristorante che possiamo fare sia fritti, che sono spettacolari, ma anche al forno che sono buonissimi ugualmente.

Pazerotti: una bomba, e senza lievitazione!

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo che cosa ci occorre per preparare questo goduria per il nostro palato.

Ecco cosa ci occorre per prepararli:

250 g di farina 00

1 cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate

1 cucchiaino raso di sale

1/2 cucchiaino di zucchero

100 ml di acqua

50 ml di latte o pari dose di acqua

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

Per il ripieno ovviamente date sfogo alla vostra fantasia, dalla passata di pomodoro, alla mozzarella, alla scamorza, oppure ai funghi e allo speck, insomma quello che volete o che avete nel frigorifero!

Iniziamo con la preparazione vera e propria, ovviamente se volete farli con la passata come prima cosa conditela con un po’ di olio, di sale e di origano.

Poi tagliamo il nostro formaggio che abbiamo scelto a cubetti piccolini e mettiamo tutto da parte.

Passiamo, o meglio iniziamo con il nostro impasto, mettendo farina, lievito, sale e zucchero, e poi aggiungiamo l’acqua.

Continuiamo inserendo il latte e l’olio fino a quando in nostro impasto non sarà bello omogeneo.