Sergio Muniz, ecco il rapporto con la figlia Giorgia: l’attore televisivo, cinematografico e teatrale ritorna al centro della scena.

Classe ’75, Sergio Muniz non soltanto è stato un modello, ma anche cantante e attore dal talento poliedrico; dopo qualche fiction televisiva, lo abbiamo visto di recente al cinema e soprattutto a teatro, parte del cast di Mamma mia!.

Dotato oltre che di talento anche di fascino, l’attore ha avuto diverse store d’amore ed intrecciato un legame forte e particolare con la figlia della sua ex-moglie, Giorgia, a cui è davvero molto legato.

Nonostante non fosse sua figlia biologica, durante il matrimonio con Beatrice Bernardin Sergio ha sviluppato tantissimo affetto per la figlia della donna, Giorgia, che è praticamente diventata sua figlia.

Più volte, nel corso di varie interviste, Muniz ha rivelato il rapporto speciale che lo lega alla giovane, che ormai considera a tutti gli effetti sua figlia anche dopo la fine della storia con la Bernardin.

I due sono molto legati e si vogliono un gran bene; Giorgia sarà sicuramente stata contenta quindi del nuovo arrivo in famiglia per Sergio, che di recente è diventato papà.

Ospite a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, l’attore ha parlato della sua paternità rivelando un particolare aneddoto del suo passato. “Ora mi chiedo come ha fatto mia madre con tre come noi. Ne combinavamo di tutti i colori” ha spiegato Muniz alla conduttrice, rivelando anche di non essere mai stato bravo a conquistare le donne.

Attualmente, Muniz è impegnato con Il Prisma, uno spettacolo teatrale ispirato al celebre gruppo dei Pink Floyd. Il pubblico ama ancora l’attore spagnolo, che ha raggiunto il successo aggiudicandosi nel 2004 l’edizione de L’Isola dei Famosi, all’epoca condotta da Simona Ventura.

In molti sperano di vederlo sempre più coinvolto in vari progetti, e non soltanto teatrali; intanto, lui ha di recente lanciato un nuovo singolo, Camminare, (dopo l’EP Playa del 2014), coltivando anche la passione che ha sempre avuto per la musica.