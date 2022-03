Isola dei famosi, primi litigi: non ha esitato a dare un ceffone

Isola dei famosi, ecco il retroscena shock: davvero incredibile, non mancano già i colpi di scena per la nuova edizione del reality show.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è partita davvero alla grande, raccogliendo in tutto e per tutto il testimone passato dal Grande Fratello Vip 6; i concorrenti si sono già stabiliti in Honduras e si impegnano per la sopravvivenza, mentre in studio la Blasi domina la scena insieme a Savino e Luxuria.

A quanto pare però, sull’isola stanno già nascendo i primi dissapori tra le coppie e non solo; arrivano dei video che rivelano dei retroscena davvero scioccanti con protagonisti Floriana, Vaporidis, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.

Isola dei famosi, ecco il retroscena shock: i dissapori fra le coppie

L’atmosfera già si accende in Honduras, dopo pochi giorni dall’arrivo dei naufraghi; stando ad alcuni video emersi durante i fuori onda e non solo, la tensione è subito alta tra i vari naufraghi.

A quanto pare, Floriana si è scagliata contro Nicolas Vaporidis, ritenendolo un privilegiato perché ha potuto portare un rasoio quando a lei, sempre secondo Floriana, non sarebbe stato permesso di portare un rosario.

La lite è stata pubblicata online da Mediaset Infinity, ma un altro retroscena sarebbe emerso online, direttamente da un fuori onda della puntata; a sorpresa, questa volta a scontrarsi sono stati Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, con mamma Carmen piuttosto arrabbiata col giovane.

Ma cosa ha fatto Alessandro per meritarsi i rimproveri della madre? Parlando con altri naufraghi, il giovane ha rivelato l’età della mamma, dicendo come abbia 64 anni; è stato questo a far arrabbiare Carmen, che non ha esitato a dare un ceffone scherzoso al figlio tra le risate generali degli altri naufraghi.

Un simpatico siparietto fra mamma e figlio, con Antonio Zequila che ha chiesto alla Di Pietro, sempre in tono scherzoso, di andarci piano con il ragazzo. Alessandro suscita molta curiosità sul pubblico, ed ha mostrato anche ‘gelosia’ nei confronti della mamma; più volte, notando gli sguardi di altri naufraghi, le ha chiesto di coprire le prosperose forme.