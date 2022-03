Uomini e Donne, Giorgio Manetti vuole tornare? Ecco la verità, il nuovo rumor porta entusiasmo tra i fan del dating show.

Sebbene sia lontano ormai dal programma da diversi anni, Giorgio Manetti è rimasto nel cuore di tantissimi telespettatori di Uomini e Donne, rimasti incantati dal suo fascino e dalla sua personalità.

La sua storia d’amore con Gemma Galgani (sempre al suo posto nel parterre femminile) è stata sotto i riflettori per diverso tempo, ma poi è naufragata; spesso chiamato in causa dalla Galgani e da altri protagonisti del dating show, Giorgio è comunque rimasto fino ad ora in disparte. Le cose stanno però per cambiare? Ecco il rumor e la verità.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti vuole tornare? Il rumor e la verità

Anche in questa edizione, Giorgio Manetti è stato più volte chiamato in causa sia per alcune dichiarazioni di Isabella Ricci (che da mesi è uscita dal programma felicemente fidanzata) sia da Tina Cipollari, che l’ha interrogato (come ad altri cavalieri) sulla sua centralità o meno nella sfortuna amorosa di Gemma.

Nell’ultimo periodo, il cavaliere toscano ha avuto una nuova storia d’amore ed ha anche preso parte ad un film, ma il settimanale Vero riporta ora un rumor che potrebbe davvero far felici in molti.

Secondo Vero infatti, Manetti sarebbe tornato single ed avrebbe voglia di tornare di nuovo al dating show, tanto che pare avrebbe già contattato Maria De Filippi per sondare la sua disponibilità.

Di nuovo single, sembrerebbero non esserci problemi per il ritorno di Giorgio a Uomini e Donne; la verità però è che ‘il gabbiano’ pare non avere nessuna intenzione di tornare in studio dalla De Filippi.

Stando alle parole di Manetti stesso però, quest’ipotesi è da escludere: in risposta all’articolo, anche in maniera piuttosto ironica, l’ex-cavaliere fiorentino smentisce categoricamente qualsiasi sua volontà di ritornare al dating show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)

“Per quanto riguarda le notizie sulla mia intenzione di tornare a U&D, sono assolutamente non vere in quanto non è mia intenzione tornare in quel programma“ scrive nella didascalia del post che riporta proprio la foto della copertina del settimanale.

Rivedremo davvero ‘il gabbiano’ di nuovo protagonista di Uomini e Donne? Di sicuro, qualora succedesse, Gemma non rimarrebbe indifferente, anche se al momento è molto entusiasta di come sta andando la sua frequentazione a sorpresa con Franco. Per ora Manetti è stato comunque chiaro: niente ritorno per lui.