Scarpe: ecco i trucchi per togliere il cattivo odore velocemente

Sono gli accessori che più utilizziamo in assoluto, ma hanno un “effetto collaterale”: ecco i trucchi per togliere il cattivo odore dalle scarpe

Uscire di casa per fare una passeggiata è uno dei piaceri che ci concediamo spesso. Nel periodo invernale, in particolare, fare delle lunghe passeggiate e stare in giro per molto tempo durante il giorno è certamente molto più usuale rispetto all’inverno.

È anche per questo che, prima di acquistarle, facciamo molta attenzione nella scelta delle calzature da acquistare. Tuttavia, per forza di cose, dopo il loro utilizzo andiamo in contro al cattivo odore dovuto a vari fattori. In questo articolo ti mostriamo quindi come togliere il cattivo odore dalle scarpe in maniera efficace.

Ecco come togliere il cattivo odore dalle scarpe

Registrare del cattivo odore dopo l’utilizzo delle nostre scarpe è assolutamente normale. I nostri piedi, quando camminiamo (e non solo) sudano anche leggermente, provocando, alla lunga, del cattivo odore che potrebbe accumularsi con il passare dei giorni.

Si tratta sicuramente di un odore sgradevole, ma questo non vuol dire che non è possibile intervenire o che, quando l’odore è eccessivo. Inoltre, non è nemmeno detto che, per andare a risolvere il problema, serva necessariamente intervenire con metodi estremi. Ecco, dunque, come togliere il cattivo odore delle scarpe. Eccone alcuni tra i più efficaci:

Bicarbonato di sodio

Uno dei metodi più diffusi ed efficaci non poteva non includere il bicarbonato di sodio. Questo, infatti, è in ottimo elemento per la disinfezione e rimozione dei cattivi odori, anche di quelli più ostinati. È possibile, infatti, rimuovere le solette interne alle scarpe e lasciare arieggiare la calzatura.

Successivamente, cospargete due cucchiai circa di bicarbonato di sodio e lasciate agire l’ingrediente per qualche ora. Infine, per rimuovere i residui aiutatevi con un panno leggermente inumidito e avrete finito con successo;

Lavanda e salvia

Se volete far profumare le vostre scarpe con un gradevolissimo odore di lavanda e salvia, potete utilizzare questi due buonissimi ingredienti naturali. Basterà, infatti, utilizzare alcune foglie di lavanda e salvia e inserirle all’interno della calzatura. Lasciate agire per tutta la notte, magari schiacciandole per aumentare la propagazione dell’aroma:

Olio essenziale al Tea Tree

Un ultimo modo per far odorare le vostre scarpe è quello che prevede l’utilizzi del Tea Tree Oil, o olio essenziale dell’albero del tè. Si tratta di un ingrediente che riesce ad eliminare i cattivi odori dalle scarpe. Fate arieggiare le vostre calzature, successivamente togliete le solette e versate, con un contagocce, cinque gocce di olio essenziale. Lasciate asciugare per otto ore e godetevi il risultato.