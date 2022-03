Nonostante la qualità sia alta un po’ ovunque, in questo articolo ti mostriamo quali sono i migliori supermercati dove fare la spesa

In tempi di crisi economica come quelli che stiamo vivendo, è normale pensare di calibrare le spese e stringere un po’ la cinghia. Un ottimo modo, infatti, è quello di fare una lista di ciò che servirà durante tutta la settimana e acquistare giusto lo stretto necessario.

Tuttavia, è importante anche sapere quali sono i posti giusti dove fare la spesa e trovare i migliori prodotti. Nonostante la qualità sia alta un po’ in tutti gli store italiani, in questo articolo vogliamo mostrarti quali sono i migliori supermercati dove fare la spesa. Eccone alcuni di altissima qualità.

Ecco quali sono i migliori supermercati dove fare la spesa

Spesso fare la spesa è un’abitudine di cui non sempre si può fare a meno. Nonostante non bisognerebbe abbandonare le piccole attività commerciali locali, la scelta di fare la spesa in un supermercato è utile quando si vogliono trovare una gran numero di prodotti diversi tra loro.

Altroconsumo ha realizzato una classifica dei supermercati in base alla loro qualità. Si tratta di una lista piuttosto approfondita e dettagliata. Una graduatoria che descrive quali sono le migliori opzioni da scegliere per i consumatori italiani. Ecco quali sono i migliori supermercati dove fare la spesa.

La classifica è stata realizzata grazie a circa 10mila risposte fornite da soci della famosa rivista, la quale ha realizzato un sondaggio attraverso la compilazione di un questionario online. Ogni rispondente aveva la possibilità di fornire una valutazione fino a due catene diverse.

I risultati arrivati dalle risposte dei consumatori abituali hanno fatto emergere alcune curiosità molto interessanti. Tra queste, infatti, sembra che le persone, quando devono scegliere un particolare store, prediligono i seguenti fattori:

Pulizia;

Possibilità di acquistare tutti i prodotti desiderati in un unico punto vendita;

Prezzi;

Prodotti a marchio di qualità;

Tempo di attesa alla cassa;

Qualità degli alimenti freschi.

Dunque, i consumatori hanno fornito le loro risposte basando le loro preferenze in base ai fattori appena elencati. Secondo i risultati, il supermercato più apprezzato, e che quindi si è piazzato al primo posto, è la famosa catena Esselunga. In particolare, spicca per qualità dei prodotti.

Se, invece viene valutata la classifica dei supermercati locali, la vittoria è stata assegnata all’insegna romana Pewex. Inoltre, nella categoria “marca propria” e “ampia scelta”, si classifica al primo posto Ipercoop (seconda nella classifica generale), mentre in base al fattore prezzi vince Tosano.

Qui di seguito, la classifica generale dei migliori supermercati dove fare la spesa: