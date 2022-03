Paradiso delle signore: Gemma dichiara guerra a Stefania per lui

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per oggi, per quanto riguarda la soap opera che si svolge nel grande magazzino di moda.

Anche oggi, 28 marzo, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle Signore.

Dove la relazione tra le due sorellastre, ovvero Gemma e Stefania si fa sempre più complicata, anche per via di Marco.

Ma cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo e come mai Gemma è così arrabbiata.

Gemma dichiara apertamente guerra a Stefania

Iniziamo con il dire che Stefania, per il momento sembra essere riuscita a fare pace con il padre, ma non possiamo dire la stessa cosa con la madre Gloria.

Con la donna, infatti, non riesci a capire come mai le abbia dovuto dire tutte quelle bugie, ma per Stefania non sembrano essere finiti qui i problemi.

Infatti, Gemma, ha scoperto che la sorellastra ha passato alcuni giorni a Villa Guarnieri ed è stata ospite di Marco.

La ragazza, infatti ha paura che il suo amato ha passato troppo tempo con lei e che sotto sotto si nasconde qualcosa di diverso, non solo amicizia.

Gemma, non da la possibilità a Stefania di spiegare e per questo motivo le dichiara assolutamente guerra.

Per il momento, né Ezio né Veronica sanno cosa è successo tra le due ragazze ma presto lo potrebbero scoprire.

Arrivando, invece alla coppia formata da Anna e Salvatore, stanno cercando di superare i mille problemi che hanno davanti a loro.

La mamma di Anna, sta cerando di convincere la ragazza a tornare nel suo paesino, dato che anche la figlia non vuole trasferirsi a Milano.

Salvo, così prende una decisione importantissima, ovvero per l’amore che prova per la donna, decide di lasciare Milano.

Sta cercando di trovare il modo di lasciare Marcello tranquillo, anche se il suo migliore amico non sembra contentissimo di trovarsi completamente da solo a gestire il bar.

Salvatore quindi è decido a dire addio alla sua famiglia oppure succederà qualcosa di particolare?

Arrivando a Ludovica, ha portato al Circolo Marcello, facendolo tramare, e grazie all’assenza della madre ha passato momento indimenticabili con il ragazzo.

Ma una volta che Flavia è tornata in città sembra tutto essere finito nuovamente, perchè la donna è assolutamente arrabbiata per quello che è successo.

Ludovica deve assolutamente frequentare un ragazzo borghese, perchè il nome della ragazza non si può sporcare.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1 per capire cosa succederà!