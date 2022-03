Dormire: ecco cosa succede e non ci accorgiamo

Dormire: ecco 8 condizioni strane che possono avvenire mentre si dorme e di cui, spesso, non ci si rende conto. Scoprile subito!

Oggi, affronteremo un viaggio interessante e curioso rispetto ad un bisogno primario che accomuna tutti quanti. Dormire. Dopo una lunga giornata di lavoro o che per un motivo o per un altro si è rivelata stressante non vediamo l’ora di riposare e ricaricare le energie per affrontare un nuovo giorno. Ma che si tratti di un sonno rigenerante o di uno travagliato, passiamo moltissime ore tra le braccia di Morfeo.

Sapevate che si possono verificare 8 condizioni strane? Di qualcuna ne avrete, sicuramente, sentito parlare. Altre, invece, risultano molto particolari. Per conoscerle tutte non dovete far altro che immergervi in questa lettura interessante, che vi lascerà con una consapevolezza diversa rispetto questo tema. Procediamo con ordine. Ecco la prima condizione della lista che abbiamo, appositamente, stilato per voi..

Dormire: 8 condizioni che si possono verificare quando dormiamo

Formicolio: mani, braccia, piedi o gambe. Si verifica per la contrazione dei nervi periferici che non trasmettono bene i segnali al sistema nervoso centrale e in questo modo lanciano dei segnali al corpo in modo che riprenda i movimenti. Questa condizione si verifica anche quando ci si addormenta una parte del corpo.

mani, braccia, piedi o gambe. Si verifica per la contrazione dei nervi periferici che non trasmettono bene i segnali al sistema nervoso centrale e in questo modo lanciano dei segnali al corpo in modo che riprenda i movimenti. Questa condizione si verifica anche quando ci si addormenta una parte del corpo. Catatrenia: (o gemito notturno), una condizione che si verifica quando si emette un fischio nella fase dell’espirazione. Si tratta di un rumore indotto legato a problemi psicologici o a problemi respiratori.

(o gemito notturno), una condizione che si verifica quando si emette un fischio nella fase dell’espirazione. Si tratta di un rumore indotto legato a problemi psicologici o a problemi respiratori. Sexsomnia: una condizione legata a disturbi psicologici che va ancora studiata ed analizzata. Al momento non si conoscono le principali cause per cui si manifesta. Si tratta della percezione di un impulso sessuale mentre si dorme, che che porta a fare sesso nel sonno. Può verificarsi anche solo toccando il partner con la mano.

una condizione legata a disturbi psicologici che va ancora studiata ed analizzata. Al momento non si conoscono le principali cause per cui si manifesta. Si tratta della percezione di un impulso sessuale mentre si dorme, che che porta a fare sesso nel sonno. Può verificarsi anche solo toccando il partner con la mano. Apnea notturna: si verifica quando la fase di respirazione arriva a bloccarsi per vari secondi o addirittura per vari minuti. Se succede ripetutamente, tra le 5 o le 6 volte, nell’arco di un’ora è bene rivolgersi ad un medico.