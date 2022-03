Oggi è un altro giorno: Memo Remigi che fine ha fatto?

Da mesi ospite fisso nel programma Oggi è un altro giorno, Memo Remigi è sparito inspiegabilmente dalla trasmissione.

Il noto programma Oggi è un altro giorno – condotto da Serena Bortone – nasce nel 2020 con l’obiettivo di analizzare insieme ad alcuni esperti e personaggi dello spettacolo lo stato attuale del nostro Bel Paese, soprattutto a seguito dello scoppio della pandemia.

La conduttrice parla dunque della crisi sanitaria ed affronta argomenti socio-politici insieme agli ospiti della messa in onda. A proposito di questo, nei mesi scorsi abbiamo potuto assistere spesso all’ospitata del cantante Memo Remigi, reduce dal successo ottenuto dalla partecipazione a Ballando con le stelle e Propaganda Live. Data la presenza constante, in molti hanno ipotizzato che Remigi si potesse considerare un vero e proprio ospite fisso di Serena Bortone, eppure – nelle ultime puntate – sembra che il cantante sia totalmente sparito da ogni radar. Cos’è successo? Che fine ha fatto Memo Remigi?

Memo Remigi sparito dalla tv? La verità

Il cantante Memo Remigi è sparito da Oggi è un altro giorno e nessuno sa che fine abbia fatto. Al suo posto, la produzione ha invitato Antonio Mezzancella per occuparsi di musica e pianoforte – di cui in precedenza era responsabile Remigi. Per questo motivo, in molti hanno ipotizzato che la sua assenza derivasse semplicemente dalla necessita di invitare altri personaggi durante la messa in onda.

Tuttavia, un’altra ipotesi che preoccupa i fan del cantante è relativa al suo attuale stato di salute: sembra che Memo Remigi abbia contratto il covid e che (forse) non sia ancora rientrato in veste di ospite fisso a causa degli effetti collaterali derivati dalla malattia. Inoltre, il cantante non è l’unico ad aver dovuto affrontare la quarantena: la conduttrice Serena Bortone è mancata qualche puntata, proprio perché mostrava sintomi di influenza. Tuttavia, per fortuna nel caso della Bortone, si trattava semplicemente di un virus stagionale: la conduttrice ha mostrato felice i suoi tamponi rapidi negativi durante la messa in onda.

Mentre Serena Bortone è potuta tornare in studio per occuparsi della conduzione di Oggi è un altro giorno, Memo Remigi rimane ancora confinato in casa con il covid. Lo rivedremo come ospite fisso del programma? Solo il tempo potrà darci questa risposta.