Colesterolo e Vitamine: questi ingredienti sono fondamentali

Prendersi cura del proprio organismo è fondamentale per vivere in salute. Questi ingredienti possono aiutarci riguardo il Colesterolo e Vitamine

La salute del nostro organismo passa certamente dal nostro stile di vita e, soprattutto, da cosa e come mangiamo. Conoscere, infatti, i prodotti con cui ci nutriamo e i pericoli nei quali può incorrere il nostro corpo, come alcune patologie molto serie.

Tra i nemici maggiori della nostra salute vi è sicuramente il colesterolo, mentre i più validi alleati del nostro organismo sono certamente le vitamine. Dunque, è importante capire come agire nel migliore dei modi: questi ingredienti possono aiutarci in due casi. Ecco quali.

Colesterolo e vitamine: questi ingredienti possono aiutarci in due casi

Rimanere in salute è certamente una priorità che, tuttavia, a volte passa in secondo piano a causa di impegni giornalieri, lavoro e altre attività certamente meno importanti. Non sempre, infatti, riusciamo a coniugare salute e impegni quotidiani, sicuramente sbagliando.

Tuttavia, è importante riconoscere l’importanza di un corretto stile di vita e di un’alimentazione sana, per la tutela della nostra salute. La verdura, ad esempio, ricopre un’importanza strategica per farci rimanere in salute; dunque, è importante renderla protagonista della nostra dieta.

Le verdure sono importantissime in quanto sono fonte di vitamine fondamentali per la tutela del nostro organismo. Ad esempio, sono ricche di vitamine del gruppo B, le quali aiutano il nostro metabolismo. Ma non solo, le verdure sono ricche di vitamina C e vitamina E, importanti antiossidanti.

Particolarmente importanti sono i pisellini. Questi svolgono un’importantissima funzione nella diminuzione del livello di colesterolo nel sangue. Si tratta, infatti, di un vero e proprio nemico del nostro organismo, in quanto potrebbe provocare malattie particolarmente importanti (come il diabete).

È possibile preparare un ottimo piatto a base di questo meraviglioso ingrediente. Utilizzate ingredienti freschi e iniziate a sgranare i pisellini dal loro baccello. Affettate una cipolla e versate un filo d’olio dentro un tegame e aggiungete un po’ di peperoncino.

Imbiondite per qualche minuto e aggiungete i pisellini. Se utilizzate pisellini freschi aggiungete un po’ di acqua per evitare che possano bruciarsi. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere per 15 minuti.

Nel mentre, fate bollire dell’acqua in una pentola e, una volta cotti, mettete i pisellini in un frullatore e create una crema. Aggiungete un cucchiaio di acqua di cottura e i formaggi grattugiati (40gr di parmigiano e 10gr di pecorino). Una volta cotta la pasta, scolatela al dente e trasferitela in padella. Mescolate con gli ingredienti e aggiungete salvia tritata e prezzemolo.