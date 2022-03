WhatsApp: ecco il trucco per scoprire se qualcuno ti spia

Esiste un trucco su WhatsApp per vedere se qualcuno ti spia. In questo articolo te ne parliamo e ti mostriamo come fare

Con l’affermazione degli smartphone, ormai perennemente presenti durante la maggior parte delle nostre abitudini quotidiane, abbiamo assistito all’esplosione delle app. Ne esistono a milioni, come i giochi, i software per lavorare e, soprattutto, le applicazioni di messagistica istantanea.

D’altronde, i cellulari, nel momento in cui sono stati inventati, avevano principalmente lo scopo di restare in contatto con amici, familiari e colleghi. Duque, le applicazioni di messaggistica hanno ulteriormente ampliato questo bisogno. Tuttavia, a volte qualcuno supera i limiti. In questo articolo, quindi, ti mostriamo come vedere se qualcuno ti spia su WhatsApp.

Ecco il trucco per vedere se qualcuno ti spia su WhatsApp

La maggior parte dei possessori di smartphone utilizzano o hanno utilizzato almeno una volta WhatsApp. Si tratta, per chi non la conoscesse, dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in assoluto e ha avuto un vero e proprio boom negli ultimi 10 anni.

Proprio a causa di questo diffusissimo utilizzo, su WhatsApp vengono veicolate un enorme mole di dati, informazioni, documenti e foto private che potrebbero capitare nelle mani sbagliate. Immaginate, infatti, una persona sconosciuta che riesce a venire in possesso di nostre conversazioni o, peggio ancora, di nostre password importanti.

Ovviamente non c’è da fidarsi e, inoltre, sappiamo che esistono numerosi gruppi criminali che rubano informazioni sensibili per poi minacciare i loro proprietari dietro richiesta di un riscatto. Dunque, è importantissimo agire in modo da proteggere le nostre informazioni sensibili e proteggere i nostri dati presenti sullo smartphone.

In questo articolo, infatti, vogliamo mostrarti un trucco per vedere se qualcuno ti spia su WhatsApp, in modo da risultare più protetto in caso di eventuali tentativi di frode.

Messaggi

Il primo passaggio da eseguire necessariamente è quello di controllare i messaggi che solitamente invii. In particolare, fai attenzione a quelli che restano in basso alla lista della chat, ovvero quelli meno utilizzati. Infatti, è facile scoprire conversazioni mai avvenute e che possono risultare un po’ sospette.

Comunicazioni ufficiali

Può capitare di ricevere messaggi sul proprio telefono, non necessariamente su WhatsApp, che sembrano essere comunicazioni ufficiali da parte della piattaforma. Dopo aver controllato se si tratta realmente di un messaggio di avvertimento, leggilo con attenzione in quanto potrebbero esserci degli avvisi riguardo strane operazioni sul tuo smartphone.

Web

WhatsApp web è una delle funzionalità più recenti che permettono di utilizzare la piattaforma anche su desktop. Tuttavia, è possibile che qualche malintenzionato possa agganciarsi in maniera occulta in modo da violare il tuo profilo. Controlla le impostazioni dell’applicazione verificando il numero di dispositivi e sessioni attive.