Dolore al collo? Prova con questo esercizio rimarrai senza parole

È un esercizio molto utile, è sufficiente utilizzare una palla e combattere un dolore molto comune che colpisce tante persone.

Capita spesso di svegliarsi la mattina con un forte dolore al collo. Oppure dopo ore trascorse al computer il collo comincia a crearci fastidio. Anche quando siamo in posizioni sbagliate il collo ne soffre molto.

Il medico ci aiuta sempre a risolvere questi dolori al collo ma anche noi possiamo agire da soli. È sufficiente avere una palla di 20 cm un pò sgonfia come quella impiegata nel pilates.

Il pilates infatti è molto utile per la salute dei nostri muscoli dato che li tonifica molto. Se non li alleniamo, i muscoli si rilassano e indeboliscono soprattutto quelli del collo.

In cosa consiste l’esercizio per la salute del collo

L’esercizio prevede di posizionare la palla dietro la testa nell’incavo del collo proprio nel punto della cervicale. La palla fungerà da massaggiatore in quella zona e scioglierà i muscoli.

La palla deve essere leggermente sgonfia proprio per questo ruolo di massaggio. Poi sdraiarsi a terra a pancia in su stendendo gambe e braccia lungo i fianchi.

Respirare profondamente per rilassarci e immaginare che la testa non pesi sul collo e che sia leggera. Appena realizziamo che siamo rilassati, prendere la palla e posizionarla dietro al collo, tra le spalle e la testa.

Piegare le ginocchia restando sempre a pancia in su. I piedi devono essere ben saldi a terra e le mani sempre lungo i fianchi. Con la testa bisogna fare dei movimenti lenti. Spingere il mento verso il petto e respirare bene con la bocca.

Come se si avesse un sassolino nell’ombelico e quindi con i muscoli della pancia cercare di schiacciarlo. In questo modo si attua una contrazione degli addominali. Questo esercizio può essere fatto non solo da supini ma anche quando siamo seduti alla scrivania. L’idea di avere un sassolino nell’ombelico da schiacciare ci aiuterà a far lavorare gli addominali. Schiacciare contro il pavimento la zona lombare in questo modo la schiena non viene affaticata ma si rafforza la zona centrale del corpo.

Un ultimo esercizio da fare con la palla sotto al collo, è di disegnare con la punta del naso i numeri da 1 a 9. In questo modo la tensione si scioglierà. Si consiglia di fare questi esercizi già a inizio giornata proprio per evitare che le contrazioni della giornata si appesantiscano sul collo.