Vediamo quale farmaco è stato ritirato dal mercato che viene comunemente utilizzato per curare l’ipertensione.

Il comunicato arriva direttamente dalla casa produttrice ed indica il lotto ed il nome del medicinale che è stato ritirato dal mercato.

Questo prodotto è usato in larga scala per le persone che hanno problemi legati all’ipertensione.

Cerchiamo insieme di vedere di quale si tratta ed in caso se lo avete in casa chiamate il vostro medico curante.

Ipertensione: Pfizer lo ritira dal mercato

Il nome è quello del grandissimo colosso farmaceutico che tutti noi conosciamo, ovvero la Pfizer, ed il farmaco per il quale è stato chiesto il ritiro è ACCURETIC™ (quinapril HCl/idroclorotiazide) e le due versioni generiche che sono distribuite da Greenstone (quinapril e idroclorotiazide e quinapril HCl/idroclorotiazide).

Il motivo per il quale si è richiesto il ritiro del prodotto è per via del contenuto di N-nitrosammine che è stato verificato è superiore alla dose giornaliera raccomandata.

Le nitrosammine si possono trovare anche nell’acqua e in molti salumi, ma sono tossine che possono aumentare la possibilità di avere un cancro nelle persone esposte ad alti livelli e per lungo tempo.

I farmaci che vi abbiamo indicato vengono utilizzati da tempo per chi ha problemi con l’ipertensione.

Sembra che per il momento non ci sia nessun rischio immediato per i pazienti che hanno assunto o assumono questo farmaco.

Non è infatti, un ritiro ministeriale ma uno volontario da parte della stessa azienda che lo produce.

Ovviamente la Pfizer consiglia di rivolgersi al proprio medico curante e chiedere maggiori informazioni a lui, e magari iniziare una cura con un farmaco alternativo.

Ma ecco i lotti che sono stati ritirati con tutte le informazioni annesse:

Accuretic™, in confezione da 90 pezzi

20/12,5 mg, lotto CN0640, con scadenza ad aprile 2022; compresse 20/12,5 mg, lotto ET6974, con scadenza a febbraio 2023.

Farmaci generici quinapril e idroclorotiazide, sempre in confezione da 90 pezzi:

20/25 mg, lotto ED3905, con scadenza a marzo 2023; compresse 20/25 mg, lotto DP3414, con scadenza a febbraio 2023.

Sembra che tutti i farmaci indicati siano stati immessi negli Stati Uniti ed in Costa Rica, in attesa di ulteriori informazioni vi preghiamo di fare attenzione.