Un passo dal cielo 7: ecco tutte le novità in anteprima

Un passo dal cielo 7: tante novità. Ecco chi dovranno salutare i telespettatori e le conferme sul cast della celebre fiction della Rai.

La sesta stagione di Un passo dal cielo è ancora in corso, ma le notizie sulla celebre fiction della Rai rispetto la settima stagione stanno prendendo il largo. Sarà incentrata principalmente su Giusy Buscemi. Riconfermata anche la presenza di Daniele Liotti, nel ruolo di Francesco Neri. I telespettatori più appassionati e affezionati assisteranno a gradi novità.

Si parla anche di ritorni storici che si spera saranno graditi trattandosi di attori, già noti, apparsi in molte fiction su Rai Uno. Tra le novità più importanti e chiacchierate a differenza della stagione, in corso d’opera, nella settima la protagonista assoluta sarà Giusy, che interpreta Manuela Nappi. La sorella del commissario Vincenzo Nappi, quindi, avrà maggior spessore ed un ruolo molto più ampio, all’interno della trama della nuova stagione. Entriamo più nel dettaglio.

Un passo dal cielo 7: addi ed anticipazioni

La trama è ancora top secret. Francesco Neri sarà il protagonista, ma lascerà ampio spazio anche a Manuela Nappi. Rispetto al cast, i telespettatori potrebbero dover salutare qualcuno. “Bubino Blog”riferisce che Jenny De Nucci, nel ruolo di Isabella Ferrante, potrebbe lasciare la fiction.

Tra i cambiamenti più inaspettati, invece, uno degli attori storici della serie diventerà regista. Stiamo parlando di Enrico Ianniello, che interpreta il commissario Nappi.

Giusy Buscemi: come farà con la gravidanza rispetto alle riprese della nuova stagione?

La Buscemi è in dolce attesa del terzo figlio. Ovviamente, tutti si chiedono come possa fare ad affrontare la gravidanza in concomitanza dell’inizio delle riprese della settimana stagione di Un passo dal cielo.

In teoria, dovrebbero partire a fine agosto e terminare ad ottobre. Giusy, entro quel periodo, dovrebbe aver già partorito. Se entro ottobre si riescono a chiudere i lavori, la messa in onda della nuova stagione potrebbe arrivare già nella prima metà del 2023.