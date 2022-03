Stress: non ignorare questi segnali che ti manda il tuo corpo

La sensazione di stress è un messaggio molto chiaro da parte del nostro corpo: qualcosa non va e occorre rimediare. Vediamo insieme i sintomi.

Lo stress, l’ansia e l’angoscia sono sostanzialmente delle risposte psicofisiche a stati emotivi, compiti e situazioni complicate, considerate eccessivamente pesanti da sopportare per un determinato soggetto. Il corpo quindi manda un messaggio alla nostra mente, mettendola a conoscenza della difficoltà vissuta, in modo da contrastare un determinato input proveniente dall’esterno.

Di fronte a queste sensazioni, è opportuno analizzare la propria quotidianità, in modo da focalizzare l’elemento disturbante della nostra serenità. Lasciarsi travolgere dagli stati d’angoscia infatti risulta incredibilmente dannoso per il nostro organismo e per la nostra salute psicofisica. Vediamo insieme i sintomi e le conseguenze più comuni dello stress.

Stress: i sintomi più comuni

Perdete il controllo sul peso : prima di tutto, il primo fattore influenzato dallo stress risiede proprio nel nostro rapporto con il cibo. Generalmente, i soggetti stressati possono reagire in due modi opposti: il primo consiste nella perdita di appetito con conseguente dimagrimento repentino ; il secondo è esattamente l’opposto, lo sfogo dell’ansia sul consumo eccessivo di cibo spazzatura . Per questo motivo, se notate un rapporto maniacale e tossico con l’alimentazione, cercate di capire da dove deriva questo malessere.

Non avete mai la mente libera : sentite la nebbia e il caos nella vostra mente , i pensieri si accumulano e le ore passano in un lampo. Non riuscite in questo modo a godervi gli istanti. Cercate di ritrovare la serenità.

Non avete più pazienza : un altro elemento influenzabile durante gli stati di stress è sicuramente il nostro livello di tolleranza . Fondamentalmente, ci da fastidio tutto. Nel momento in cui ci rendiamo conto che anche una folata di vento ci innervosisce , forse è venuto il momento di analizzare la nostra interiorità.

Non siete mai di buonumore: questo elemento si ricollega alla tolleranza. Il buonumore è qualcosa che non fa parte della vostra quotidianità? Questo è un problema.